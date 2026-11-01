Từng là khu biệt thự được nhiều người quan tâm, nhiều căn tại bán đảo Linh Đàm (Hà Nội) hiện được rao bán từ 50-110 tỷ đồng. Một căn biệt thự lô góc diện tích 282m2 đang được chào bán tới 110 tỷ đồng, tương đương khoảng 390 triệu đồng/m2.

Biệt thự bán đảo Linh Đàm, thuộc phường Hoàng Liệt, Hà Nội từng được giới môi giới ví là dòng bất động sản “triệu đô không nói chuyện” dành cho giới nhà giàu. Khu vực này từng thu hút người mua nhờ vị trí ven hồ, không gian sống rộng rãi và quy hoạch khu đô thị tương đối đồng bộ.

Ngay từ khi hình thành, khu biệt thự Linh Đàm đã thuộc phân khúc nhà ở có giá trị cao tại khu vực phía Nam Hà Nội. Đến giai đoạn thị trường sốt nóng năm 2011, giá biệt thự tại khu X2 Bắc Linh Đàm được ghi nhận khoảng 25-30 tỷ đồng/căn. Giá phổ biến từ 80 triệu đồng/m2; những vị trí đẹp có thể lên tới 130 triệu đồng/m2.

Đến năm 2014, giá biệt thự tại Linh Đàm phổ biến khoảng 80-150 triệu đồng/m2. Một căn diện tích 250m2, nằm sát mặt hồ từng được chào bán 29,5 tỷ đồng.

Sau hơn một thập kỷ, mặt bằng giá chào bán đã tăng lên đáng kể. Năm 2025, khi thị trường bất động sản Hà Nội nóng lên, nhiều căn biệt thự tại Linh Đàm được chào bán ở mức 300-400 triệu đồng/m2. Những căn có vị trí đẹp, gần hồ hoặc lô góc thường được định giá cao hơn.

Theo các tin đăng trên thị trường tại thời điểm khảo sát, nhiều căn biệt thự Linh Đàm đang được chủ nhà hoặc môi giới chào bán với giá 50-110 tỷ đồng, tương đương khoảng 200-390 triệu đồng/m2.

Biệt thự tại Linh Đàm. Ảnh: N.Hiếu

Một căn biệt thự đơn lập diện tích 420m2 tại bán đảo Linh Đàm đang được rao bán với giá 96,6 tỷ đồng. Căn nhà nằm ở vị trí trung tâm bán đảo, cách hồ Linh Đàm khoảng 100m, có sân rộng và thiết kế bể bơi.

Hiện căn biệt thự được cho thuê làm trung tâm ngoại ngữ. Theo tin đăng, chủ nhà có thiện chí bán và sẵn sàng thương lượng giá.

Cũng có diện tích 420m2, một căn biệt thự khác gần mặt hồ được chào bán với giá 95,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 227,4 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc cao hơn, một căn biệt thự đơn lập lô góc, diện tích 282m2, gần mặt hồ đang được rao bán với giá 110 tỷ đồng, tương đương khoảng 390 triệu đồng/m2. Đây là một trong những căn có giá chào bán cao nhất tại khu vực.

Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận nhiều căn biệt thự có giá từ 60-72 tỷ đồng. Đơn cử, căn diện tích 300m2, mặt tiền rộng 14m được rao bán 72 tỷ đồng. Căn rộng 310m2, gần hồ có giá 65 tỷ đồng. Một căn diện tích 250m2 khác được chào bán 60 tỷ đồng.

Tại khu Bắc Linh Đàm, một căn biệt thự rộng 205m2 đang được rao bán 57 tỷ đồng, tương đương khoảng 278 triệu đồng/m2. Một căn biệt thự lô góc diện tích 276m2, mặt tiền khoảng 28m, xây 4 tầng được chào bán 62 tỷ đồng.

Giá cao, người mua cân nhắc kỹ

Ông Nguyễn Văn Tài, một môi giới bất động sản, cho rằng biệt thự Linh Đàm giữ giá nhờ có vị trí đẹp. Những căn gần hồ, lô góc, có mặt tiền rộng và diện tích lớn thường được chủ nhà định giá cao hơn.

Căn biệt thự có diện tích khoảng 200-250m2 đang được chào thuê 35-40 triệu đồng/tháng. Những căn có vị trí đẹp, mặt tiền rộng, phù hợp làm văn phòng hoặc trung tâm đào tạo có giá 45-60 triệu đồng/tháng. Một số căn lô góc, gần hồ được chào thuê 80-100 triệu đồng/tháng.

So với giá chào bán hàng chục tỷ đồng, nguồn thu từ cho thuê cần được cân nhắc cùng chi phí vận hành, bảo trì và thời gian khai thác thực tế.

Theo ông Tài, so với một số khu biệt thự cao cấp khác tại Hà Nội, Linh Đàm đang chịu bất lợi về mật độ dân cư và hạ tầng đô thị. Từng được xem là khu đô thị kiểu mẫu với không gian sống xanh, Linh Đàm sau nhiều năm phát triển đã xuất hiện hàng chục tòa chung cư cao tầng. Dân số tăng nhanh tạo áp lực lên giao thông, trường học và các tiện ích công cộng.

Môi giới cho biết, với những căn có giá từ 50-100 tỷ đồng, người mua thường cân nhắc kỹ vị trí, chất lượng công trình, chi phí cải tạo và hiệu quả khai thác. Thời gian tìm khách có thể kéo dài nếu chủ nhà đưa ra mức giá vượt quá khả năng chi trả của thị trường.