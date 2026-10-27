Hàng chục năm sau khi được xây dựng, một số biệt thự tại Khu đô thị Hoàn Sơn và Khu đô thị Nam Từ Sơn (Bắc Ninh) vẫn bỏ trống, xuống cấp hoặc chưa hoàn thiện. Cỏ dại mọc um tùm quanh công trình, một số căn được tận dụng làm nơi nuôi gà.

Đáng chú ý, dù cảnh quan nhếch nhác, nhiều căn nhà vẫn được rao bán với giá hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Nhiều biệt thự bỏ trống, xuống cấp

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại Khu đô thị Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, TP Bắc Ninh, nhiều căn biệt thự và nhà liền kề vẫn trong tình trạng bỏ hoang dù dự án đã hoàn thành từ năm 2004.

Khu nhà ở Hoàn Sơn có diện tích khoảng 7,5ha, gồm 234 lô nhà liền kề và biệt thự. Dự án do Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư theo Quyết định số 259 ngày 18/3/2003 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Khu đô thị Hoàn Sơn diện tích 7,5ha, có vị trí dự án khá thuận lợi khi tiếp giáp cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Nằm gần tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, khu đô thị có lợi thế về kết nối giao thông. Tuy nhiên, trái ngược với lợi thế về vị trí, sau khoảng 20 năm, nhiều căn biệt thự vẫn chưa được hoàn thiện hoặc không có người ở.

Đáng chú ý, có những căn biệt thự được tận dụng làm nơi nuôi chó, gà, khiến cảnh quan khu đô thị trở nên nhếch nhác.

Khu đô thị Hoàn Sơn (Bắc Ninh) sau khoảng 20 năm hoàn thành vẫn còn nhiều căn biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Cỏ dại mọc cao gần tới tầng hai của một căn biệt thự.

Một căn biệt thự bỏ hoang tại Khu đô thị Hoàn Sơn được tận dụng làm nơi nuôi gà.

Theo người dân sống gần khu đô thị, nhiều căn nhà đã có chủ nhưng vẫn bị bỏ trống trong thời gian dài. Tình trạng này khiến một số khu vực trở nên nhếch nhác, chưa phát huy hết công năng của các công trình.

Dù vậy, giá chào bán tại đây vẫn ở mức hàng tỷ đồng. Trên các trang thông tin bất động sản, tại thời điểm khảo sát, một căn biệt thự có diện tích khoảng 312m2 được rao bán với giá hơn 11 tỷ đồng, tương đương khoảng 35-36 triệu đồng/m2.

Biệt thự Nam Từ Sơn được rao bán giá hàng chục tỷ đồng

Cách Khu đô thị Hoàn Sơn không xa, tại Khu đô thị Nam Từ Sơn, một số căn biệt thự cũng trong tình trạng xây thô, chưa hoàn thiện hoặc có dấu hiệu không được sử dụng trong thời gian dài.

Dự án có quy mô quy hoạch khoảng 200ha, do Công ty Cổ phần Thiên Đức đầu tư, nằm tại khu vực Từ Sơn và tiếp giáp Quốc lộ 1B. Theo thông tin giới thiệu dự án, khu đô thị cách trung tâm Hà Nội khoảng 18km, với mục tiêu hình thành một không gian đô thị hiện đại, kết nối khu vực Hà Nội - Bắc Ninh.

Nhiều căn biệt thự tại Khu đô thị Nam Từ Sơn bị bỏ hoang sau hàng chục năm triển khai dự án.

Tuy nhiên, sau hàng chục năm, tại một số khu vực của dự án, nhiều căn biệt thự vẫn chưa được hoàn thiện. Những công trình xây thô nằm san sát nhau, cửa đóng kín, khuôn viên bị cỏ dại và cây cối bao phủ. Một số căn nhà có dấu hiệu không được sử dụng trong thời gian dài.

Đóng vai người tìm mua nhà, PV được một môi giới giới thiệu nhiều căn biệt thự với mức giá khác nhau tùy vị trí, diện tích và tình trạng hoàn thiện. Theo người này, một căn biệt thự lô góc rộng khoảng 160m2, chưa hoàn thiện, được chào bán với giá 7,5 tỷ đồng. Một số căn trên các trục đường chính có giá chào bán từ 10-20 tỷ đồng/căn.

Môi giới cho biết, Khu đô thị Nam Từ Sơn có khoảng 300 căn biệt thự. Dù sở hữu lợi thế về vị trí và quy mô, không ít căn nhà vẫn chưa được hoàn thiện để đưa vào sử dụng, khiến diện mạo đô thị tại một số khu vực chưa tương xứng với kỳ vọng ban đầu.

Những căn biệt thự xây thô tại Khu đô thị Nam Từ Sơn chưa được hoàn thiện, nằm im lìm.

Cỏ mọc um tùm quanh các căn biệt thự hoang vắng

Các căn biệt thự xây thô nằm sát nhau, nhiều công trình chưa được hoàn thiện để đưa vào sử dụng.