“Sống cùng thiên nhiên” - Chuẩn mực mới của đô thị văn minh

Trong nhịp sống hiện đại đầy bộn bề lo toan, ngôi nhà giờ đây không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn giúp con người chữa lành sau những bộn bề thường nhật, là nơi hạnh phúc được đo bằng độ sâu của trải nghiệm thay vì độ dài năm tháng.

Các nghiên cứu đăng trên The Lancet Public Health cho thấy, mảng xanh và mặt nước chính là “vitamin tinh thần” giúp con người khôi phục năng lượng, giảm căng thẳng, tăng kết nối và nuôi dưỡng sự bình an nội tại.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã nâng triết lý “sống cùng thiên nhiên” thành chuẩn mực của đô thị văn minh. Những mô hình như Green Belt ở London, Park Connector của Singapore hay Central Park giữa lòng New York minh chứng một điều: khi thiên nhiên được đặt vào vị trí trung tâm của đô thị, con người sẽ tìm lại được sự cân bằng và gắn kết.

Lựa chọn một “ngôi nhà xanh” đã trở thành xu thế. Nghiên cứu của batdongsan.vn trong quý III/2025 cho thấy: gần 90% người tiêu dùng tại Việt Nam sẵn sàng chi trả thêm 5-10% để sở hữu tài sản có yếu tố này.

Còn theo Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, bất động sản xanh có thể cao hơn thị trường 8-30% về giá bán và giá cho thuê và luôn có xu hướng tăng nhanh hơn các sản phẩm thông thường theo thời gian.

Đi tìm một bất động sản mang lại giá trị 2 trong 1 - một ngôi nhà chữa lành cũng là một tài sản đắt giá, giới đầu tư cũng như khách mua để ở đã tìm thấy The Swan Lake (Vinhomes Green City) tại Tây Bắc TP.HCM.

Nơi chuẩn sống thượng lưu đo bằng chiều sâu cảm xúc

The Swan Lake là “trái tim mặt nước” của Vinhomes Green City, nơi mọi nhịp sống đều hướng về sự cân bằng và thư thái. Công viên hồ trung tâm Green Lake rộng khoảng 8ha, được thiết kế như tâm điểm của toàn khu, mang đến trải nghiệm “Lakefront Living” - tận hưởng trải nghiệm bên hồ, hòa mình vào thiên nhiên. Tại đây, hồ Green Lake 6ha cùng chuỗi công viên chủ đề tạo nên những dải cảm xúc liền mạch và riêng biệt cho từng lứa tuổi.

Sớm mai, khi sương còn lăn tròn trên mặt lá, người cao tuổi khởi đầu ngày mới bằng những bài thiền nhịp nhàng và tĩnh tại nơi công viên dưỡng sinh.

Mặt trời ló rạng, không khí sôi động lan tỏa khắp công viên thể thao Gym Park tích hợp máy tập gym ngoài trời, khi cư dân mọi lứa tuổi thỏa sức với những bài tập đa dạng bộ môn để thổi bùng nguồn cảm hứng và năng lượng cho một ngày dài phía trước.

Trong khi đó, công viên vườn cổ tích Fairy Land rộng 8.500 m2 biến mỗi buổi chiều sau giờ học của các cư dân nhí thành một miền thần tiên huyền ảo. Giữa vườn cổ tích rực rỡ sắc hoa, những “công chúa”, “hiệp sĩ” tí hon say sưa khám phá thế giới xung quanh, khơi gợi trí tưởng tượng, sáng tạo và phát triển tư duy.

Cuối tuần, công viên nước Aqua Adventure rộng 9.000 m2 trở thành điểm hẹn của các gia đình với hệ thống máng trượt cảm giác mạnh, vòng quay khổng lồ cùng nhiều khu trò chơi nước hiện đại. Nhịp sống cân bằng, tràn đầy năng lượng giữa thiên nhiên luôn hiện hữu ngay bên thềm nhà cho chủ nhân những căn biệt thự ven hồ The Swan Lake.

Ở khía cạnh giá trị, bất động sản hướng thủy luôn được xem là tài sản hữu hạn. Theo báo cáo Knight Frank Waterfront Index 2023, những căn nhà kế cận hồ nước có giá cao hơn 48% so với các bất động sản thông thường nhờ lợi thế vượt trội về cảnh quan, không gian sống và tính khan hiếm.

Nằm ngay bên hồ Green Lake 6 ha và được bao bọc bởi 4 công viên chủ đề, 97 biệt thự ven hồ The Swan Lake nắm giữ tiềm năng tăng giá bền vững. Với gia chủ thượng lưu, đây còn là loại tài sản định danh vị thế, có tính kế thừa cho nhiều thế hệ.

Sống lâu là ước vọng tự nhiên nhưng sống sâu, sống đầy cảm xúc mới là “biên độ” tạo nên chất lượng hạnh phúc. Với các chủ nhân tinh hoa của The Swan Lake, hạnh phúc hiện hữu mỗi ngày trong những ngôi nhà đang “thở” cùng thiên nhiên.

