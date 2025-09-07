Hiện tượng chưa từng có trong lịch sử phát triển căn hộ tại Hà Nội

Hiếm có dự án nào tại phía Đông Hà Nội ghi nhận tốc độ “cháy hàng” mạnh mẽ như The Metropolitan - tâm điểm thượng lưu tại Vinhomes Ocean Park 1. Mỗi lần ra mắt, các tiểu khu tại đây đều lập nên những kỷ lục mới, khiến thị trường BĐS Thủ đô liên tục “dậy sóng”.

The Zurich với chất sống chuẩn Thụy Sĩ đã mở màn cho hành trình này với 600 căn hộ được giao dịch thành công chỉ trong vòng 1 tháng. Sau The Zurich, The Beverly tiếp tục viết nên kỳ tích khi toàn bộ quỹ căn đầu tiên “bay sạch” chỉ trong 4 giờ mở bán. Con số cho thấy niềm tin mạnh mẽ của khách hàng vào dự án BĐS được đánh giá là chuẩn mực cả về quy hoạch, pháp lý lẫn giá trị sử dụng và thương mại.

Mỗi tiểu khu của The Metropolitan đều gây chấn động thị trường ngay từ thời điểm ra mắt

“Cơn sốt” mang tên The Metropolitan vẫn chưa dừng lại ở đó khi The London - khu căn hộ mang hơi thở Anh Quốc ghi nhận 568 sản phẩm tìm thấy chủ nhân chỉ trong 24 giờ. Tốc độ giao dịch này được giới đầu tư ví như một “cú chớp” của thị trường, phản ánh nhu cầu sở hữu sản phẩm chất lượng, thương hiệu uy tín tại phía Đông Thủ đô đang ở mức rất cao.

Chỉ sau đó ít lâu, The Paris tiếp tục tạo nên một “cơn địa chấn” mới với 90% căn hộ ở tòa đầu tiên được giao dịch thành công chỉ trong 3 giờ mở bán. Một lần nữa, The Metropolitan chứng minh sức hút vượt ngoài mọi dự đoán thông thường.

Với hơn 11.800 căn hộ được trao tay tới khách hàng chỉ trong vòng 2 năm, Vinhomes Ocean Park nói chung và khu The Metropolitan nói riêng đã vượt xa khỏi khuôn khổ một dự án đơn thuần, trở thành biểu tượng mới của thị trường BĐS Hà Nội. Đây cũng là một cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo kỳ tích của Vinhomes - đưa khu phía Đông từ một vùng đất vắng vẻ, hoang sơ thần tốc “lột xác” trở thành một thành phố sôi động, tâm điểm thịnh vượng mới của Thủ đô.

Vinhomes Ocean Park 1 trở thành hiện tượng chưa từng có trong lịch sử phát triển căn hộ tại Hà Nội

Dấu ấn và sức hút “không đối thủ” của các dự án “họ Vin”

Theo giới quan sát, đằng sau kỷ lục thanh khoản của The Metropolitan là sức hút toàn diện được Vinhomes - cùng với đối tác Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) kiến tạo bằng những lợi thế khó sao chép. Dự án hội tụ đầy đủ những lợi thế tinh hoa từ vị trí đắc địa, pháp lý hoàn chỉnh, tiện ích đa dạng, chất sống thượng lưu cho tới cộng đồng cư dân sôi động.

Tọa lạc ngay cửa ngõ phía Đông Hà Nội, The Metropolitan tiếp giáp các tuyến giao thông trọng yếu, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, QL5, đường vành đai 3, vành đai 3.5, nút cao Cổ Linh, tuyến Metro số 8 trong tương lai… Vị trí này vừa giúp cư dân di chuyển nhanh chóng tới trung tâm Thủ đô, vừa thuận tiện kết nối các khu công nghiệp, cảng biển, sân bay của khu vực miền Bắc. Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông đang tiếp tục tăng tốc hoàn thiện, khả năng gia tăng giá trị của The Metropolitan càng được củng cố vững chắc.

Vị trí cửa ngõ của The Metropolitan tạo ra giá trị khác biệt thu hút nhà đầu tư

Bên cạnh đó, chất sống độc tôn nhờ hệ sinh thái all-in-one của Ocean City cũng mang lại cho The Metropolitan lợi thế mà ít dự án nào có thể sánh kịp. Ngoài chuỗi tiện ích nội khu mang đặc trưng kiến trúc, văn hóa của những thành phố đáng sống nhất toàn cầu, cư dân còn dễ dàng trải nghiệm chất sống “tất cả trong một” chỉ có riêng tại Ocean City. Tại đây, nhu cầu giáo dục được đáp ứng bởi các thương hiệu quốc tế, nhu cầu nghỉ dưỡng được thỏa mãn với các “kỳ quan” biển hồ trong lòng đô thị. Song song với đó là hệ thống tiện ích thương mại, dịch vụ, giải trí với các tổ hợp Vincom Mega Mall, Grand World, VinWonders… giúp mỗi ngày của cư dân đều là một chuỗi trải nghiệm trọn vẹn.

Chưa hết, The Metropolitan còn sở hữu một yếu tố then chốt giúp khách hàng an tâm sở hữu. Đó là pháp lý hoàn thiện cùng cộng đồng cư dân tinh hoa, đông đảo và đa quốc tịch. Trong đó, The Zurich đang chứng kiến tỷ lệ lấp đầy ấn tượng trong những ngày đầu bàn giao nhà. Thời gian tới, sự sôi động sẽ nhân lên với cộng đồng dân cư The London khi thời điểm bàn giao đang đến gần.

Hệ sinh thái tiện ích xanh kiến tạo chất sống nghỉ dưỡng 5 sao tại The Metropolitan

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, chung cư tiếp tục là loại hình dẫn dắt thị trường nửa đầu 2025, được hỗ trợ bởi cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư cho thuê. Điều này cho thấy sức cầu dành cho căn hộ tại các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park 1 không chỉ bền vững mà còn có dư địa tăng trưởng lớn trong tương lai. Do đó, The Metropolitan nói riêng và Vinhomes Ocean Park 1 nói chung chắc chắn sẽ tiếp tục giữ vai trò tâm điểm thịnh vượng của khu Đông, khẳng định mạnh mẽ uy tín và vị thế dẫn dắt của nhà phát triển BĐS số 1 thị trường trường - Vinhomes.

Thế Định