Có thể kể đến chương trình Mạch Nguồn, tái hiện dòng chảy ký ức qua cây Việt, trầm Việt và những giá trị gắn liền với thiên nhiên, mở ra cầu nối văn hóa giữa quá khứ và hiện tại.

Trong khi đó, chương trình Chuyện Nghệ Nhân là nơi những người dành cả đời cho cây được kể chuyện, chia sẻ phương thức bảo tồn và nghệ thuật sáng tạo, để kinh nghiệm quý báu ấy được nối dài, không bị lãng quên.

Những hoạt động này khiến Bill Nguyễn Bonsai Garden trở thành không gian sống động - nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, để mỗi người Việt tìm thấy một phần tuổi thơ, một phần quê hương trong dáng cây, bóng lá.

Có người từng nói: “Một dân tộc được nhận diện không chỉ qua ngôn ngữ và phong tục, mà còn qua những loài cây họ gắn bó.” Ở Việt Nam, những cây đa đầu làng, cây khế sau vườn hay giàn cau trước ngõ đã trở thành một ký hiệu văn hóa.

Mỗi buổi sáng, khi những giọt sương còn vương trên lá, người ta bắt gặp hình ảnh một cây đa cổ thụ được đưa về vườn. Không đơn giản là một “chuyến xe chở cây”, đó giống như hành trình chở ký ức quê hương trở về mái nhà chung. Như cây đa từng chứng kiến biết bao hội làng, từng tỏa bóng cho trẻ nhỏ vui đùa, nay lại tiếp tục câu chuyện của mình trong một không gian mới - nơi nó không chỉ là bóng mát, mà là chứng nhân văn hóa.

Ở Bill Nguyễn Bonsai Garden, mỗi cây cổ không chỉ hiện diện như một tác phẩm nghệ thuật, mà còn mang trong mình một “hồ sơ văn hóa”. Một cây khế gợi nhớ đến cổ tích ăn khế trả vàng. Một cây duối khẳng khiu nhắc đến sân đình, nơi lũ trẻ thả diều. Một bụi vô ưu nở hoa như lời thì thầm của đạo Phật, dạy ta về sự buông bỏ và an nhiên. Đứng trước những gốc cây ấy, con người như được chữa lành - không phải bằng y học, mà bằng ký ức và niềm tin đã đi cùng dân tộc qua bao thế hệ.

Điểm đặc biệt của khu vườn không chỉ ở việc quy tụ hàng trăm gốc cây cổ từ ba miền, mà còn ở cách Bill Nguyễn tạo dựng bối cảnh văn hóa đi kèm. Một cổng làng rêu phong, một giếng nước gạch cổ, một mái nhà tranh bình dị - tất cả được tái hiện để những “cụ cây” được sống trong không gian quen thuộc. Nhờ vậy, người tham quan không chỉ ngắm cây, mà còn “bước vào ký ức”, được sống lại trong mạch nguồn văn hóa xưa.

Chính tư duy này đã biến Bill Nguyễn Bonsai Garden thành một “bảo tàng sống” hiếm có. Không phải bảo tàng trưng bày hiện vật tĩnh lặng, mà là bảo tàng mà từng chiếc lá rơi, từng mùa hoa nở đều đang tiếp nối câu chuyện Việt.

Vì thế, gọi Bill Nguyễn Bonsai Garden là “không gian ký ức” cũng chưa đủ. Đúng hơn, đó là nơi mà di sản cây Việt được hồi sinh, được sống tiếp, và được lan tỏa như một mạch ngầm văn hóa, chảy mãi qua bao thế hệ.

Bích Đào