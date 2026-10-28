Công Ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Đông Á giới thiệu thương hiệu tã bỉm Mila, hướng tới chinh phục khách hàng bằng việc theo đuổi các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe, bảo vệ toàn diện cho làn da trẻ thơ.

Hứa hẹn mang đến sản phẩm chăm sóc toàn diện cho trẻ

Bỉm Mila nâng chuẩn khoa học trong từng chi tiết

Không chỉ sở hữu thiết kế mỏng nhẹ và mềm mại vượt trội, Mila còn mong muốn khẳng định chất lượng bằng khả năng thấm hút và chống tràn tối ưu. Dù trẻ xoay người hay vận động liên tục xuyên đêm, bề mặt bỉm vẫn khô thoáng không tái ướt, đai lưng êm ái không vết hằn.

Theo đại diện Dược Phẩm Đông Á, “nâng chuẩn” không chỉ là khẩu hiệu mà được Mila hiện thực hóa qua từng chi tiết thiết kế. Từ bề mặt tiếp xúc, lõi thấm hút, đai lưng, vách chống tràn cho đến lớp đáy thoáng khí đều hướng tới một cái đích duy nhất: mang đến sự dễ chịu cho làn da nhạy cảm của bé.

Với kinh nghiệm gần 30 năm trong ngành chăm sóc sức khỏe, Dược Phẩm Đông Á lựa chọn giới thiệu tã bỉm Mila như một giải pháp chăm sóc toàn diện thay vì một mặt hàng tiêu dùng nhanh thông thường. Từ đó, sản phẩm định hướng khẳng định chất lượng bằng các thông số kỹ thuật rạch ròi bên cạnh những thiết kế cảm tính.

Bệ phóng vững chắc ấy giúp Mila chinh phục những tiêu chuẩn quốc tế, tiêu biểu là Dermatest® Sensitive Skin Seal từ Đức. Chứng nhận uy tín này đòi hỏi quy trình kiểm định nghiêm ngặt trên nhóm da nhạy cảm, thử nghiệm thực tế trên 30 người và theo dõi chuyên sâu dưới sự giám sát của các chuyên gia da liễu.

Bỉm Mila sở hữu chứng nhận da liễu quốc tế Dermatest® Sensitive Skin Seal

Công nghệ sợi ES 0,8 denier - Chăm chút độ mềm từ đai lưng

Vùng bụng và eo là khu vực tiếp xúc liên tục với đai bỉm khi bé nằm, ngồi hay cúi gập người. Do đó, độ mềm mại của vật liệu và tính linh hoạt của chun cạp là hai yếu tố được Mila đặc biệt chú trọng.

Sản phẩm ứng dụng đai chun 360° sử dụng sợi ES 0,8 denier, đường kính sợi mảnh khoảng 10 μm với kết cấu cạp phồng mềm mại. Theo đại diện Dược Phẩm Đông Á, thiết kế này ôm nhẹ quanh bụng, giúp phân tán lực đều và giảm cảm giác siết, cấn hay hằn đỏ khi bé thay đổi tư thế. Riêng với dòng tã quần, thiết kế hông dễ xé giúp cha mẹ thao tác thay tã nhanh chóng, thuận tiện.

Đai chun mềm mại, vừa vặn hạn chế hằn đỏ trên da

Công nghệ thấm hút vượt trội và thoáng khí toàn diện

Khả năng xử lý chất lỏng của một chiếc bỉm chất lượng đòi hỏi sự đồng bộ trong suốt quá trình tiếp nhận, dẫn dòng, phân bổ và giữ chặt chất lỏng. Mila giải quyết bài toán này bằng việc ứng dụng hạt siêu thấm SAP công nghệ Nhật Bản, kết hợp trong lõi thấm định lượng 420 gsm.

Lõi được thiết kế mở rộng sang hai bên nhằm gia tăng diện tích tiếp nhận chất lỏng, kết hợp cùng rãnh trung tâm dẫn dòng nhanh chóng vào sâu bên trong và hỗ trợ phân bổ đều, hạn chế tình trạng dồn cục. Các thông số thử nghiệm thực tế từ nhà sản xuất ghi nhận khả năng thấm hút ấn tượng theo từng kích cỡ.

Bé thoải mái vận động trong những ngày hè nóng bức

Bỉm Mila - thêm một lựa chọn cho cha mẹ thông thái

Đối với làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, niềm tin cần xây dựng từ thông tin minh bạch và kiểm chứng qua thực tế trải nghiệm. Thấu hiểu sâu sắc điều đó, tã bỉm Mila không chỉ hướng đến đáp ứng những tiêu chuẩn khoa học khắt khe dành riêng cho da nhạy cảm mà còn sở hữu những thông số thiết kế tối ưu, mang lại sự an tâm cho các bậc phụ huynh.

Lấy nâng chuẩn khoa học làm thước đo và sự an toàn của trẻ làm trọng tâm, tã bỉm Mila kỳ vọng trở thành một lựa chọn chăm sóc tối ưu cho những năm tháng đầu đời của con trẻ.

(Nguồn: Công Ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Đông Á)