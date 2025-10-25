Trong thời đại mà đô thị được xem là thước đo của văn minh nhân loại, Việt Nam - với những thành phố đang vươn tầm thế giới - liệu có thể một lần nữa ghi danh vào bản đồ kỳ quan toàn cầu?

Tôn vinh những thành phố “định hình tương lai nhân loại”

Theo New7Wonders, “7 Kỳ quan Thành phố Tương lai” không đơn thuần là một cuộc bình chọn quy mô toàn cầu, mà là lời kêu gọi mang tầm nhân loại: Tôn vinh những đô thị tiên phong trong tư duy phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ nhân văn và đổi mới sáng tạo, nơi con người, thiên nhiên và công nghệ hòa làm một để kiến tạo tương lai.

“Với ‘7 Kỳ quan Thành phố Tương lai’, chúng tôi đang hướng ánh nhìn của toàn nhân loại về chương tiếp theo của nền văn minh. Đây là những thành phố không chỉ tái định nghĩa cách chúng ta sinh sống, mà còn là cách chúng ta cùng tồn tại với thiên nhiên, với công nghệ và với nhau”, ông Bernard Weber, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập New7Wonders, chia sẻ.

Theo New7Wonders, trong kỷ nguyên đô thị hóa toàn cầu, mỗi thành phố đều trở thành tấm gương phản chiếu những gì chúng ta tin tưởng. Đặc biệt, “kỳ quan” giờ đây không chỉ là các công trình đồ sộ, giới hạn trong đá và thép, mà là những thành phố biết thở cùng thiên nhiên, vận hành bằng trí tuệ và cảm xúc con người. Đó là những nơi biến tư duy bền vững thành phong cách sống, biến tiến thành tựu công nghệ thành năng lượng hạnh phúc cho mỗi cư dân.

“Con người có thể dùng thời gian hữu hạn của mình trên Trái đất để tạo ra những giá trị trường tồn. Và chỉ có những ý tưởng lớn, những thành phố dám đi trước thời đại mới có thể trở thành di sản ở lại vĩnh viễn sau khi chúng ta rời đi”, cha đẻ của New7Wonders nhấn mạnh.

Chiến dịch tìm kiếm “7 Kỳ quan Thành phố Tương lai” có quy mô đề cử và bình chọn trên toàn thế giới, được khởi động chính thức vào ngày 31/10/2025. Vòng đề cử sẽ diễn ra trong 1 năm. Giai đoạn bình chọn công khai trên toàn cầu sẽ diễn ra từ 31/10/2026. Danh sách “7 Kỳ quan Thành phố Tương lai” - những “ngôi sao dẫn đường” của thế kỷ 21 - sẽ được công bố vào ngày 31/10/2027.

Từ Vịnh Hạ Long đến khát vọng kỳ quan đô thị Việt Nam

Vịnh Hạ Long - 1 trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên mới của thế giới

Đối với người Việt Nam, cái tên New7Wonders gợi nhớ một dấu mốc tự hào. Năm 2011, Vịnh Hạ Long đã vượt qua hơn 400 ứng viên toàn cầu để được vinh danh là 1 trong “7 Kỳ quan Thiên nhiên mới” của thế giới. Chiến thắng có được nhờ hàng trăm triệu lá phiếu của cộng đồng quốc tế và tinh thần đoàn kết của hàng triệu trái tim Việt Nam.

Chiến thắng đó không chỉ khẳng định vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn chứng minh Việt Nam có thể tạo nên những kỳ quan mang tầm nhân loại, khi chúng ta cùng tin, cùng hành động và cùng kể câu chuyện của mình với thế giới.

Giờ đây, sau hơn một thập kỷ, Việt Nam bước vào chương mới của hành trình kiến tạo kỳ quan, không chỉ với những dãy núi, vịnh biển, mà bằng những thành phố tương lai đang dần hình thành: nơi đô thị xanh, thông minh, nhân văn trở thành “bản sắc mới” của đất nước.

Bối cảnh toàn cầu đang thay đổi. Khi nhân loại tìm kiếm mô hình phát triển bền vững, nhiều thành phố của Việt Nam cũng chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến tương lai cân bằng giữa công nghệ - tự nhiên và con người.

Từ Hà Nội - nơi lưu giữ di sản và đổi mới từng ngày, đến TP.HCM - đô thị năng động bậc nhất Đông Nam Á, hay những thành phố ven biển hiện đại như Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng… đang hình thành những khu CBD hiện đại mang tầm khu vực.

Đặc biệt, nhiều dự án đô thị thế hệ mới tại Việt Nam đã bắt đầu được kiến tạo theo mô hình ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), hướng tới nền kinh tế xanh và công nghệ nhân văn. Đây chính là những hạt giống đầu tiên của “kỳ quan đô thị tương lai” - nơi Việt Nam không chỉ theo kịp thế giới, mà có thể vượt lên dẫn đầu.

Điều đặc biệt của những cuộc bình chọn cho New7Wonders khởi xướng là mỗi người dân đều có thể góp tiếng nói để định hình tương lai. Việc một thành phố được vinh danh không chỉ là niềm tự hào địa phương, mà là biểu tượng cho vị thế quốc gia trên bản đồ văn minh thế giới.

Khi hàng triệu người Việt cùng chung tay, cùng lan tỏa hình ảnh những đô thị đáng sống, xanh và sáng tạo, chúng ta không chỉ quảng bá du lịch, mà còn kể với thế giới câu chuyện về một Việt Nam dám khát vọng, dám làm, dám kiến tạo tương lai.

Thế Định