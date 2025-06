Tối 13/6, Lễ hội Du lịch hè Bình Định 2025 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển, Khát vọng vươn xa” chính thức khai mạc, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi động trong mùa hè tại địa phương.

Phát biểu tại chương trình, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, Bình Định là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ hào khí Tây Sơn đất võ, di sản văn hóa Chăm-pa với 8 cụm gồm 14 tháp Chăm cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Khai mạc Lễ hội Du lịch hè Bình Định năm 2025. Ảnh: Phúc Anh

Với hơn 130km đường bờ biển, những bãi tắm hoang sơ quyến rũ như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, cùng hệ sinh thái đa dạng, Bình Định có nhiều tiềm năng để phát triển thành điểm đến du lịch biển hàng đầu.

Theo ông Giang, chỉ còn ít ngày nữa, theo Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai sẽ chính thức sáp nhập, mở ra không gian phát triển mới. Sự kết nối giữa biển xanh Bình Định và đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ của Gia Lai sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm, di sản, văn hóa bản địa đến du lịch cộng đồng, sinh thái và nông nghiệp xanh.

Tỉnh xác định chiến lược phát triển du lịch với tầm nhìn dài hạn, lấy du lịch xanh, thân thiện và an toàn làm định hướng xuyên suốt. Quyết tâm xây dựng hình ảnh du lịch với thông điệp “3K: không nâng giá, ép giá; không tranh giành, lôi kéo khách; không ô nhiễm tiếng ồn và rác thải và 3A: An toàn văn minh giao thông, An toàn vệ sinh thực phẩm; An toàn tính mạng và tài sản”.

Đêm khai mạc Lễ hội Du lịch hè Bình Định mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc cho người dân và du khách. Ảnh: Phúc Anh

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh, Bình Định sẽ phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao sinh kế người dân, hướng tới đúng định hướng Thủ tướng Chính phủ đề ra: “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”.

Lễ hội du lịch năm nay không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là dịp để Bình Định khẳng định vị thế là điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc – nơi du khách được trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương một cách sâu sắc, chân thực.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều sự kiện văn hóa - thể thao hấp dẫn sẽ diễn ra như: cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Siêu mẫu thể hình thế giới 2025 với 36 thí sinh đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ; giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2025 với gần 12.000 vận động viên - giúp Bình Định trở thành địa phương thứ ba trên cả nước đạt mốc kỷ lục này sau TP.HCM và TP. Huế.

Minh Ngọc