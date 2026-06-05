Khởi công từ tháng 5/2025, sau một năm triển khai, nhiều cấu phần của siêu đô thị biển Blanca City đang từng bước hiện hữu, định hình diện mạo một khu đô thị nghỉ dưỡng biển đa tiện ích. Hệ thống hạ tầng nội khu dần hoàn thiện, trục kết nối Hàng Điều hướng biển đã hoàn thành 95% khối lượng công việc và nhịp thi công hối hả đêm ngày.

Theo đại diện chủ đầu tư, trên đại công trường 96ha, hàng nghìn kỹ sư, công nhân, thiết bị máy móc vận hành liên tục, duy trì nhịp thi công khẩn trương, chia 3 ca 4 kíp ngày đêm, tăng tốc đưa dự án về đích theo kế hoạch. Đội ngũ kỹ sư, quản lý thường xuyên túc trực tại công trường, phối hợp với các nhà thầu nhằm kiểm soát chất lượng thi công.

Đến tháng 6/2026, hàng trăm căn biệt thự đơn lập và townhouse thuộc phân khu Casa đã đồng loạt cất nóc, cơ bản hoàn thiện kết cấu thô. Bên cạnh đó, các căn biệt thự song lập và Grand Villa cũng ghi nhận tiến độ tích cực khi đã hoàn thành 100% hạng mục cọc và khoảng 70% phần hầm theo kế hoạch đề ra.

Trục nhà mẫu thấp tầng đã hoàn thiện và mở cửa đón khách tham quan, giúp khách hàng có góc nhìn trực quan hơn về không gian sống tương lai. Từ trên cao, những mái ngói nâu đỏ lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà Nam Bộ quen thuộc cùng các đường nét kiến trúc Iberia phóng khoáng nối tiếp nhau, mang đến sự hình dung phong phú về bức tranh phố thị thời thượng, giao thương nhộn nhịp bên biển bãi Sau.

So với căn nhà mẫu được trưng bày, sản phẩm bàn giao thực tế sẽ hoàn thiện mặt ngoài tinh xảo, trong khi không gian bên trong được bàn giao thô để chủ nhân có thể tự do sáng tạo, “kể câu chuyện” sống theo gu thẩm mỹ và phong cách riêng.

Là một trong những cấu phần trọng điểm của Blanca City, Beacon Tower đang được tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ toàn dự án. Hiện Beacon 1 đã hoàn tất toàn bộ phần cọc, giằng chống và công tác đào đất, đồng thời chuyển sang giai đoạn thi công hầm và móng. Trong khi đó, các tháp căn hộ Blanca cũng ghi nhận nhịp triển khai khẩn trương khi hoàn thành 100% công tác hầm cọc đại trà.

Theo ghi nhận từ các đơn vị kinh doanh bất động sản, sản phẩm căn hộ cao tầng tại Blanca City đang thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường nhờ được phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp với khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng, khai thác và tích lũy tài sản dài hạn. Đặc biệt, Beacon Tower nổi lên như một điểm sáng khi sở hữu pháp lý lâu dài, lợi thế hiếm có trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Không gian sống tại Blanca City cũng từng bước được “phủ xanh” khi hệ thống 8 công viên nội khu dần được triển khai. Đặc biệt, cư dân Blanca City còn sở hữu sớm đặc quyền vui chơi giải trí ngay ngưỡng cửa tại công viên nước Sun World Vung Tau rộng 15ha. Đi vào hoạt động từ dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, tổ hợp giải trí lớn nhất miền Nam này đã nhanh chóng trở thành tọa độ giải nhiệt quen thuộc của du khách mỗi tuần.

Mùa hè đầu tiên tại Blanca City bùng nổ với chuỗi sự kiện Pool Party cuối tuần kết hợp trải nghiệm ẩm thực đa dạng diễn ra vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần tại Sun World Vung Tau, kéo dài từ ngày 30/5/2026, làm nên chuỗi hoạt động về đêm hấp dẫn chưa từng có cho điểm đến biển vốn đã rất quen thuộc với người dân miền Đông Nam Bộ.

Điểm nhấn của chuỗi trải nghiệm đêm là màn trình diễn pháo hoa tầm cao mãn nhãn ngay trên biển. Anh Minh Quân, nhà đầu tư tại TP.HCM, hào hứng, chia sẻ: “Khi tận mắt thấy công trường, trải nghiệm tiện ích và không khí tại đây, tôi có thêm niềm tin về giá trị của dự án trong tương lai”.

Nhân dịp này, Sun World Vung Tau cũng áp dụng chính sách vé ưu đãi "mua 1 chơi 3" trong vòng7 ngày, giúp các gia đình và nhóm bạn trẻ dễ dàng tối ưu hóa chi phí cho kỳ nghỉ cuối tuần.

Chuỗi tiện ích cao cấp tại Blanca City dự kiến sẽ tiếp tục được bổ sung trong thời gian tới với việc triển khai trung tâm thương mại mặt biển cùng tổ hợp khách sạn cao cấp. Những mảnh ghép này sẽ hoàn thiện hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn, từng bước đưa Blanca City trở thành điểm đến giải trí biển hàng đầu Đông Nam Bộ.

Với quy mô đầu tư khoảng 37.000 tỷ đồng, Blanca City được phát triển trên quỹ đất ven biển lớn, sở hữu hai mặt tiền và ôm trọn trục đường 3/2, cửa ngõ kết nối trung tâm Vũng Tàu với các khu vực kinh tế trọng điểm vùng Đông Nam Bộ. Tiến độ thành hình nhanh của dự án cùng những chuyển động mới về hạ tầng, đặc biệt là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đang góp phần củng cố kỳ vọng về dư địa phát triển của khu vực.

(Nguồn:Sun Property)