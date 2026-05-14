Năm 2024, chị Lê Thùy Anh (35 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi) quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp. Với số vốn tích lũy khoảng 500 triệu đồng, chị chọn mô hình spa mini tại tầng 2 của một tòa chung cư tại Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hà Nội), với kỳ vọng tận dụng lượng cư dân sẵn có làm tệp khách hàng ổn định.

Spa rộng chưa đầy 40m2, gồm 2 giường chăm sóc da, quầy lễ tân nhỏ, phòng xông hơi mini và khu vực tư vấn. Phần lớn chi phí ban đầu được dành cho cải tạo mặt bằng, mua máy chăm sóc da cơ bản và trang thiết bị spa.

Những ngày đầu khai trương, spa có lượng khách thử dịch vụ khá ổn nhờ các chương trình giảm giá mạnh và quảng cáo trên mạng xã hội. Một số khách hàng là cư dân trong tòa nhà và khu vực lân cận cũng ghé trải nghiệm. Sau giai đoạn khai trương, lượng khách nhanh chóng giảm và không duy trì ổn định như kỳ vọng.

Kinh doanh spa cần có tệp khách quen, thay vì đến một lần rồi biến mất. Ảnh minh họa.

Chi phí vận hành bắt đầu trở thành áp lực lớn. Tiền thuê mặt bằng khoảng 25 triệu đồng, chi phí lương cho hai nhân viên khoảng 30 triệu đồng cùng các khoản điện nước, vật tư tiêu hao và marketing khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng. Tổng chi phí cố định và vận hành lên tới khoảng 73 triệu đồng.

Có tháng doanh thu chỉ vừa đủ trả tiền thuê nhà và lương nhân viên. Khi lượng khách giảm, doanh thu chỉ còn khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng, dẫn đến tình trạng lỗ trung bình 23 triệu đồng.

Dù đã thay đổi nhiều gói dịch vụ, tăng quảng cáo online và mở thêm combo chăm sóc da, lượng khách vẫn không đủ đều để duy trì hoạt động ổn định. Sau 6 tháng, tổng mức thua lỗ ước tính là 138 triệu đồng, chưa kể chi phí khấu hao thiết bị và các khoản phát sinh khác.

Tới tháng thứ 9, chị buộc phải đưa ra quyết định sang nhượng lại spa với mức giá 250 triệu đồng, giảm một nửa so với vốn đầu tư ban đầu là 500 triệu đồng. Cộng với khoản lỗ vận hành khoảng 207 triệu đồng trong 9 tháng, chị mất trắng 457 triệu đồng.

Sai lầm khiến spa mini nhanh chóng đuối sức

Chia sẻ về thất bại, chị Thùy Anh cho hay sai lầm lớn nhất là đánh giá chưa đúng khả năng tạo tệp khách hàng ổn định của mô hình spa mini trong khu chung cư, đặc biệt khi chưa có thương hiệu cá nhân hoặc lượng khách quay lại. Chị nghĩ rằng chỉ cần mở spa ở khu chung cư đông dân là sẽ có khách.

Theo bà Phạm Thùy Trang (chuyên viên tư vấn tài chính), trong ngành dịch vụ làm đẹp, mô hình spa nhỏ thường gặp khó khăn lớn ở giai đoạn đầu do phụ thuộc nhiều vào marketing và khuyến mãi để thu hút khách mới, trong khi tỷ lệ khách quay lại không cao nếu chưa xây dựng được niềm tin dịch vụ.

Bên cạnh đó, chi phí cố định như thuê mặt bằng và nhân sự có thể nhanh chóng “ăn mòn” dòng tiền nếu doanh thu không đạt mức ổn định hàng tháng.

Nhiều người bước vào ngành spa thường tập trung vào kỹ thuật và thiết bị, nhưng lại đánh giá thấp bài toán vận hành và giữ chân khách hàng.

Mô hình spa chỉ thực sự bền vững khi đảm bảo được ba yếu tố: tệp khách quay lại đều đặn, chi phí vận hành hợp lý và chiến lược marketing dài hạn, thay vì chỉ dựa vào giảm giá để kéo khách ban đầu.

Bà cho rằng nhiều spa "chết yểu" không phải vì thiếu khách, mà vì khách chỉ đến một lần rồi biến mất. Nếu không có khách quay lại, doanh thu luôn phụ thuộc vào quảng cáo và khuyến mãi, rất dễ rơi vào vòng xoáy thua lỗ.