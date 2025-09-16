Ngày 16/9, UBND xã Bình Minh (tỉnh Đồng Nai) đã thực hiện cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với hai căn nhà xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất.

Cưỡng chế nhà xây dựng trái phép. Ảnh: Hoàng Anh

Theo UBND xã, hai công trình này từng nhiều lần bị phát hiện và dán thông báo yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ. Chính quyền cũng gửi thông báo mời làm việc, nhưng phía chủ đầu tư vẫn cố tình phớt lờ, tiếp tục xây dựng lén lút, thậm chí thi công vào ban đêm, nghỉ vào ban ngày để né tránh kiểm tra.

Đến khi lực lượng chức năng triển khai cưỡng chế, một người đàn ông tên N.X.V. (SN 1998, ngụ xã Tân An) tự nhận là chủ công trình có mặt xin được tự tháo dỡ nhằm tránh xử lý. Tuy nhiên, chính quyền địa phương kiên quyết thực hiện cưỡng chế để răn đe và ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép lan rộng trên địa bàn.

Khi lực lượng chức năng đến cưỡng chế, chủ đầu tư mới thực hiện tháo dỡ. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi cưỡng chế, anh V. thừa nhận biết việc cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, niêm yết thông báo và ra quyết định xử lý, song vẫn cố tình vi phạm. Anh cam kết chấp hành các quyết định cưỡng chế và không khiếu kiện.

“Tôi mua đất giấy tay, chủ đất ‘bao xây nhà’ nên tin tưởng bỏ 450 triệu mua đất, thêm 300 triệu xây dựng. Nếu biết bị cưỡng chế thế này, chắc tôi không dám liều...”, anh V. buồn bã nói.

Lãnh đạo UBND xã Bình Minh giải thích cho anh V. về việc xây dựng trái phép. Ảnh: Hoàng Anh

Lãnh đạo UBND xã Bình Minh cho biết, từ ngày 1/7 xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Bình Minh và Bắc Sơn, khu vực gần 2 khu công nghiệp nên tình trạng xây dựng trái phép diễn ra phức tạp.

Một số đối tượng lợi dụng giai đoạn chính quyền mới vận hành, nhân sự chưa ổn định để gom đất, dựng nhà trái phép rao bán cho công nhân. Chỉ hơn 2 tháng hoạt động, xã đã phát hiện, xử lý 71 trường hợp vi phạm, buộc tháo dỡ và khôi phục hiện trạng ban đầu.

“Địa phương đã thành lập các tổ công tác trật tự cơ sở để kiểm tra, xử lý xây dựng trái phép ở từng khu vực. Đồng thời sẽ khen thưởng ‘nóng’ cho những trường hợp phát hiện, tố giác vi phạm”, lãnh đạo UBND xã cho biết.