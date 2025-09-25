Mới đây, người đàn ông tên Phàn, đến từ Hà Nam (Trung Quốc) rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi bỏ ra 250.000 NDT (hơn 900 triệu đồng) thuê đội thi công xây một căn nhà 3 tầng, nhưng công trình chưa hoàn thiện đã bị cả làng chê cười.

Anh Phàn phản ánh, ngay khi công trình còn dở dang, anh phát hiện bê tông trên mái nhà có chất lượng rất kém, thậm chí có thể dùng tay bẻ vụn. “Nhìn thế này, ai mà không lo lắng chứ”, anh bức xúc nói.

Chất lượng vôi vữa nhà mới xây khiến anh Phàn ngã ngửa. Ảnh: Sohu

Điều khiến anh càng bất an là phần mái có nhiều dấu hiệu giống “công trình bị rút ruột”, nguy cơ thấm dột khi mưa lớn. Vì vậy, anh đã lập tức yêu cầu dừng thi công, chưa cho lợp ngói. Dân làng nghe câu chuyện của anh Phàn thì bật cười. Vì thực tế, nhà mới xây đã có tình trạng đó là rất hiếm.

Ngoài vấn đề chất lượng, hai bên còn nảy sinh mâu thuẫn trong việc thanh toán. Anh Phàn tính toán tổng chi phí là 256.200 NDT, trong khi phía nhà thầu cho rằng con số phải là 257.000 NDT. Theo hợp đồng, chủ nhà phải thanh toán toàn bộ trước khi bước vào giai đoạn lợp ngói nhưng vì số tiền không khớp, anh quyết định chưa trả tiền cho chủ thầu.

Anh Phàn khẳng định mình không hề cố tình chây ì tiền: “Chỉ cần họ làm nhà cho đúng chất lượng, tôi sẽ trả đủ, không thiếu một xu”.

Đáp lại, anh Đoàn - người phụ trách thi công - cho rằng: “Bê tông mới đổ được 3 ngày, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu thực sự có lỗi, tôi sẵn sàng bồi thường gấp đôi”.

Tuy nhiên, anh Đoàn cũng nhấn mạnh, do chủ nhà chưa thanh toán nên ông từ chối tiếp tục công việc.

Dù thừa nhận công trình có một số “khiếm khuyết” nhỏ và sẵn sàng sửa chữa, song anh Đoàn cho rằng chủ nhà “cố tình bắt bẻ, không hợp tác”. Anh tuyên bố: “Giờ cứ chờ giấy triệu tập của tòa án là được”.

Trong khi đó, anh Phàn đã gửi đơn phản ánh đến Trạm giám sát chất lượng công trình thuộc Sở Xây dựng An Dương (Hà Nam). Nhà đang xây dựng cũng bị bỏ dở.

Ngày 18/9, dưới sự can thiệp của cơ quan chức năng, hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải. Cuối cùng, căn nhà của anh Phàn được tiếp tục xây dựng và hai bên cũng thương lượng được khoản tiền phải trả cuối cùng, thông tin từ Sohu.