Thông tin từ Bộ Công an cho hay, khoảng 15h ngày 30/01/2025, tại Km153+500 Quốc lộ 21 thuộc phường Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, bà Nguyễn Thị Dung (SN 1964, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển ô tô 7 chỗ theo hướng Cổ Lễ đi TP Nam Định đã bị mất lái, tự đâm vào lan can bên đường, lao xuống mương nước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 2 người bị thương.

Thông tin sơ bộ ban đầu xác định, 7 người tử vong gồm: Bà Nguyễn Thị Dung; ông Nguyễn Đức Chính (SN 1956, chồng bà Dung); chị Nguyễn Ngọc Anh (SN 1989, con gái bà Dung); cháu Trần Ngọc Minh Khuê (SN 2017, con chị Ngọc Anh); anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1986, trú tại Thanh Oai, Hà Nội); chị Dung (SN 1991); cháu Nguyễn Quang Minh (SN 2023).

2 người bị thương gồm: cháu Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1991, con gái bà Dung) và cháu Nguyễn Ngọc Diệp (SN 2013).

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Nam Định khẩn trương tổ chức công tác cứu nạn, điều tra, giải quyết; tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.