Bộ Công Thương vừa có công văn gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 226 ngày 5/8 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảm bảo tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5%.

“Qua 7 tháng năm 2025, đến nay một số chỉ tiêu của ngành chưa đạt được kịch bản đề ra”, Bộ Công Thương nhấn mạnh. Theo đó, Bộ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thuộc Bộ.

Trong đó, giao Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị phục vụ ngành năng lượng tái tạo, nội địa hoá ngành công nghiệp đường sắt phục vụ các dự án đường sắt quốc gia.

Triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu sớm đưa vào vận hành các công trình nguồn và lưới điện quan trọng trong năm 2025 để bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt.

Trong dài hạn, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về phát triển công nghiệp trên cơ sở bám sát chủ trương tại 4 Nghị quyết là “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị.

Giai đoạn 2009-2011, chủ đầu tư khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã cho bóc đất tầng phủ được khoảng 12,7 triệu m3 rồi bị tạm dừng. Ảnh: Zing

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu xem xét triển khai một số dự án khai thác, chế biến khoáng sản quy mô lớn như mỏ sắt Thạch Khê, mỏ cromit Cổ Định, các dự án chế biến bô-xit... Từ đó, tạo thêm nguồn lực tăng trưởng, đồng thời tạo nguyên liệu đầu vào cho một số ngành công nghiệp như luyện kim, vật liệu.

Như VietNamNet đưa tin, mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) có trữ lượng 544 triệu tấn, được đánh giá là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á. Thế nhưng, mỏ sắt này đã “đắp chiếu” gần 15 năm nay.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát lãng phí. Theo đó, khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê là một trong những dự án nằm trong kế hoạch thanh tra chuyên đề này.