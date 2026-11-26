Trước đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 35% với hàng Việt Nam, Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đã đưa ra những cam kết ở mức cao nhất có thể, chưa từng có tiền lệ, nhằm sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Mỹ.

Chiều 26/11, Bộ Công Thương tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kết luận sơ bộ của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) trong vụ điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết báo cáo của USTR mới là kết quả sơ bộ, chưa phải quyết định cuối cùng. Theo quy trình pháp luật Mỹ, các quốc gia, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan vẫn có thể cung cấp thông tin, đưa ra ý kiến phản hồi trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định biện pháp áp dụng.

Đáng chú ý, trong báo cáo sơ bộ, phía Mỹ đề xuất hai mức thuế đối với Việt Nam. Mức tối đa có thể áp dụng là 35%, trong khi mức 20% có thể được cân nhắc nếu hai bên ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng (ART).

Ông Thái nhấn mạnh cả hai đều chưa phải là mức thuế chính thức áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam. Kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào thông tin do các bên cung cấp, quá trình tham vấn và trao đổi giữa hai nước trong thời gian tới.

Việt Nam đưa ra những cam kết ở mức cao nhất có thể

Trả lời câu hỏi về triển vọng đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết Việt Nam đang triển khai đồng thời hai kênh làm việc với phía Mỹ.

Kênh thứ nhất là tham gia quá trình điều tra theo Mục 301. Việt Nam đã cung cấp nhiều thông tin và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Mỹ trong thời gian qua. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục bổ sung thông tin, gửi ý kiến chính thức và tham dự phiên điều trần công khai.

Bộ Công Thương thông tin về tiến trình đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Mỹ cũng như các giải pháp ứng phó với nguy cơ áp thuế bổ sung. Ảnh: Tâm An

Bộ cũng sẽ phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ để cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, khách quan cho cơ quan điều tra.

Việt Nam không phải quốc gia duy nhất chịu tác động từ cuộc điều tra này, ông cho hay.

Tại hội nghị quốc tế vừa tham dự, ông đã trao đổi với đại diện nhiều nước, trong đó có các thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), một số nước ASEAN và Liên minh châu Âu (EU).

Theo Thứ trưởng, các nước được trao đổi đều bày tỏ không đồng tình với cáo buộc của USTR liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và việc sử dụng cáo buộc này làm cơ sở đề xuất mức thuế cao.

Kênh thứ hai là tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng giữa Việt Nam và Mỹ.

Đây là quá trình được hai bên triển khai thời gian qua. Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, trong quá trình đàm phán, chúng ta đã chủ động đưa ra những cam kết tương đương, thậm chí cao hơn mức cam kết tại các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên sớm hoàn tất đàm phán và tiến tới ký kết hiệp định.

“Việt Nam đã đưa ra những nội dung cam kết ở mức cao nhất có thể, thể hiện thiện chí tối đa trong quá trình đàm phán”, ông cho hay.

Thứ trưởng cho rằng những cam kết chưa từng có tiền lệ này là cơ sở thuận lợi để hai bên sớm đạt được đồng thuận. Dù vậy, thời điểm kết thúc đàm phán còn phụ thuộc vào quá trình xem xét và thống nhất giữa hai phía.

Về khả năng Mỹ áp dụng mức thuế 35% hay giảm xuống 20%, ông Thái cho biết đây là quyết định thuộc thẩm quyền của Mỹ. Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, cung cấp thông tin và thúc đẩy đàm phán để đạt kết quả thuận lợi nhất.

Doanh nghiệp xuất khẩu cần chuẩn bị nhiều kịch bản

Bên cạnh nỗ lực đàm phán, Thứ trưởng Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án ứng phó với những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ.

Theo Thứ trưởng, mức độ ảnh hưởng của các biện pháp thuế quan sẽ không giống nhau giữa các ngành hàng. Vì vậy, doanh nghiệp cần đánh giá cụ thể rủi ro đối với sản phẩm và thị trường của mình, thay vì chỉ căn cứ vào mức thuế đề xuất chung.

Theo thông tin Bộ Công Thương công bố, USTR đề xuất danh mục miễn trừ gồm 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số. Một số mặt hàng như chè, cà phê có thể thuộc diện miễn trừ, nên mức độ rủi ro sẽ khác với các sản phẩm không được miễn.

Đối với một số mặt hàng máy tính, điện tử thuộc phạm vi điều chỉnh hoặc điều tra theo Mục 232, việc áp dụng biện pháp thuế theo Mục 301 cũng cần được xem xét riêng.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái lưu ý những quy định này hiện vẫn đang trong quá trình xem xét, chưa thể coi là kết quả áp dụng chính thức.

Ngoài cuộc điều tra về dư thừa công suất, Mỹ còn tiến hành các cuộc điều tra theo Mục 301 liên quan đến sản phẩm sử dụng lao động cưỡng bức và sở hữu trí tuệ.

Đối với cuộc điều tra liên quan đến lao động cưỡng bức, Mỹ đã có quyết định áp dụng mức thuế bổ sung 12,5% đối với hàng hóa Việt Nam, có các trường hợp miễn trừ theo quy định. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa quyết định mức thuế đề xuất trong cuộc điều tra dư thừa công suất sẽ được cộng thêm vào mức thuế này hay đã bao gồm mức thuế trước đó.

Trước những diễn biến này, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết Chính phủ đã chủ động xây dựng phương án quản trị rủi ro thương mại.

Theo đó, ngày 21/11, Chính phủ ban hành nghị quyết về Kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh rủi ro trong hoạt động thương mại đối ứng giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở để các bộ, ngành phối hợp triển khai giải pháp ứng phó với những biến động của thương mại quốc tế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp quản trị rủi ro.

Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt thông qua hoạt động cảnh báo của Cục Phòng vệ thương mại, để cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương án ứng phó phù hợp.

Thứ trưởng cho biết, dù thương mại quốc tế diễn biến phức tạp và chính sách thuế của Mỹ liên tục thay đổi, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì kết quả tích cực.

Dự báo, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2026 có thể đạt 1.200 tỷ USD, vượt chỉ tiêu được giao.

Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp để hạn chế tác động bất lợi từ các biện pháp thương mại, duy trì tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.

Bộ Công Thương thông tin về mức thuế bổ sung Mỹ đề xuất áp với hàng Việt Nam Theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Mức thuế này có thể giảm còn 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng.