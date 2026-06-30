Bỏ nhà đi làm ăn rồi biệt tích

Những ngày qua, căn nhà của vợ chồng ông Thái Đình Hoàng (76 tuổi, trú xóm Đông Xuân, xã Văn Hiến, Nghệ An) luôn đông người đến chia vui. Hàng xóm, người thân đều mừng cho gia đình khi người con trai út Thái Đình Hùng (48 tuổi) trở về sau hàng chục năm gia đình chờ đợi trong vô vọng.

Người thân, làng xóm đến chia vui với gia đình ông Hoàng

Vợ chồng ông Hoàng có 3 người con trai. Gia đình quanh năm chỉ trông vào vài sào ruộng và nương chè. Người con thứ hai không may bị liệt nửa người từ nhỏ sau một trận sốt kéo dài.

"Lúc đó gia đình chỉ lo đủ bữa ăn, không có điều kiện chữa trị cho con", ông Hoàng nhớ lại.

Lật giở những giấy tờ cũ của con trai út, ông nâng niu tấm ảnh chụp trong dịp mừng thọ cha mẹ. Đó là hình ảnh hiếm hoi, khá rõ nét về anh Hùng.

Tấm ảnh hiếm hoi lưu giữ hình ảnh anh Hùng (ngoài cùng bên trái) trước lúc rời nhà rồi biệt tích

Năm 1997, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Hùng vào TPHCM với hy vọng tìm việc. Ban đầu, anh ở nhờ nhà bác ruột, chờ xin vào làm công nhân quốc phòng nhưng không thành nên chuyển sang làm thợ hồ. Hơn 1 năm sau, anh bị tai nạn giao thông gãy tay trái. Cha mẹ tức tốc vào Nam đưa con về quê chữa trị.

Khoảng tháng 6/2001, sức khỏe hồi phục, mang khát vọng thoát nghèo và muốn lập nghiệp, anh Hùng lặng lẽ rời nhà. Trong túi chỉ có 8.000 đồng, anh đi bộ ra quốc lộ, được tài xế xe khách thương tình cho đi nhờ vào Nam.

Linh cảm con trai vẫn còn sống giúp người cha U80 nuôi hy vọng suốt 25 năm chờ đợi

Vài tháng sau, nhờ người cùng xóm, anh gửi cuốn sổ hộ khẩu về quê. Từ đó, gia đình không còn nhận được bất kỳ tin tức nào của anh, dù chỉ là một lá thư hay cuộc điện thoại.

Ban đầu, vợ chồng ông Hoàng nghĩ con trai làm ăn khó khăn nên chưa thể trở về. Thế nhưng năm tháng trôi qua, sự chờ đợi của họ chỉ đổi lại bằng im lặng.

Cuộc đoàn tụ sau 25 năm

Tại TPHCM, anh Hùng tiếp tục làm thợ xây. Năm 2004, anh quen chị Vũ Thị Hoàng (quê Quảng Nam cũ), khi đó làm công nhân da giày. Hai người nên duyên vợ chồng, sinh hai con và nhiều năm sau dành dụm mua được mảnh đất nhỏ để an cư.

Suốt nhiều năm chung sống, chị Hoàng luôn động viên chồng trở về quê nhận lại gia đình. Thế nhưng anh Hùng mặc cảm vì quyết định bồng bột năm xưa, “sợ làm phiền cha mẹ”.

Anh Hùng trải lòng về quyết định bồng bột của tuổi trẻ và những năm tháng day dứt

"Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm. Vợ luôn giục tôi đưa các con về gặp ông bà nội, biết quê hương của mình. Dự định từ năm ngoái nhưng đến năm nay mới thực hiện được", anh chia sẻ.

Rạng sáng 24/6, anh Hùng cùng hai con lên xe khách từ TPHCM về Nghệ An. Sau quãng đường hơn 1.000km, ngày 25/6, khi chỉ còn cách nhà khoảng 3km, anh xuống xe và gần như không nhận ra quê hương. Những con đường đất ngày nào đã được bê tông hóa, nhà cửa mọc lên san sát.

Tìm đến ngôi nhà cũ, anh mới biết bố mẹ đã chuyển sang căn nhà do ông bà để lại. Người chị dâu chạy sang báo tin.

Nghe nói con trai út trở về, vợ chồng ông Hoàng vội chạy đến nhưng vẫn không dám tin. Người đàn ông trước mặt đen hơn, gầy hơn rất nhiều so với ký ức.

Ông Hoàng nhận ra con trai nhờ vết sẹo ở cánh tay trái

"Nhìn từ xa, tôi không nhận ra. Chỉ đến khi ôm con, vén tay áo thấy vết sẹo dài trên cánh tay trái, tôi mới chắc chắn đó là Hùng. Hai cha con chẳng nói được câu nào, chỉ biết ôm nhau khóc", ông Hoàng nghẹn ngào.

Vợ ông Hoàng do mắt đã mờ phải nhìn thật lâu mới nhận ra con trai. Sau 25 năm mòn mỏi đợi chờ, cả gia đình cuối cùng cũng được đoàn tụ.

"Những năm tháng cuối đời, gia đình tôi cũng được sum họp", người cha già xúc động nói.

Vợ chồng ông Hoàng bên cạnh 3 người con

Theo anh Hùng, anh và hai con sẽ ở quê đến hết tháng 8 trước khi trở lại TPHCM. Trong thời gian này, anh làm lại giấy tờ tùy thân. Khi vợ thu xếp được công việc, cả gia đình sẽ trở về quê tổ chức một bữa cơm đoàn viên, mời họ hàng và bà con lối xóm cùng chung vui.

Ông Nguyễn Cảnh Sáu, xóm trưởng xóm Đông Xuân, cho biết gia đình ông sống gần nhà ông Hoàng nên nắm rõ câu chuyện. Nhiều năm trước, khi anh Hùng bất ngờ rời quê, người thân cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

“Những ngày qua, anh Hùng đưa các con trở về đoàn tụ với gia đình, bà con lối xóm ai cũng mừng. Đây là cuộc sum họp mà nhiều người từng nghĩ sẽ không bao giờ có được”, ông Sáu nói.