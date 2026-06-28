Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính triển khai trên phạm vi cả nước, từ ngày 25/6-1/7, tỉnh Nghệ An tổ chức lấy mẫu tại 130 xã, phường.

Toàn tỉnh bố trí 7 điểm thu nhận, gồm: phường Trường Vinh, phường Tân Mai và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp, phấn đấu thu nhận hơn 22.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Tại điểm thu nhận ở trụ sở Công an phường Trường Vinh, cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu thông tin.

Cụt chân trái sau tai nạn lao động, ông Chế Đình Lâm (72 tuổi, trú khối Điện Biên, phường Cửa Lò) được người thân đưa đến điểm lấy mẫu từ sáng sớm với hy vọng tìm được phần mộ anh trai là liệt sĩ Chế Đình Bá, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị.

Lực lượng chức năng hỗ trợ ông Hoa Hồng Vượng (77 tuổi, trú khối Thu Thuỷ 1, phường Cửa Lò) bị tai biến, liệt nửa người gần 10 năm, hoàn thiện thủ tục lấy mẫu ADN để tìm anh trai là liệt sĩ Hoa Minh Thịnh.

Quy trình xác thực thông tin và lấy mẫu máu thân nhân liệt sĩ được thực hiện một cách nghiêm ngặt.

Cấp uỷ, chính quyền các địa phương cũng tích cực, chủ động hỗ trợ đưa đón thân nhân liệt sĩ. Điển hình như xã Văn Kiều thành lập tổ hỗ trợ do một Phó chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng.

Bà Trần Thị Minh Tiến, Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội xã Văn Kiều cho biết, địa phương bố trí 5 xe đưa đón, cùng lực lượng quân sự, y tế, đoàn thể và thanh niên tham gia hỗ trợ.

Ở tuổi 93, sức khỏe yếu, lại bị say xe, cụ ông Phan Tất Thành (xã Văn Kiều) không thể đi cùng đoàn do địa phương bố trí mà phải nhờ con thuê taxi đến điểm lấy mẫu ADN. Trên quãng đường di chuyển, xe phải dừng lại ba lần vì ông mệt.

“Tôi mong tìm được em trai là liệt sĩ Phan Tất Quang, hy sinh tại Quảng Trị năm 1970, đưa về nghĩa trang của dòng họ, hoàn thành tâm nguyện mà cha mẹ tôi gửi gắm trước lúc qua đời”, cụ Thành chia sẻ.

Tại điểm thu nhận mẫu ở xã Diễn Châu, nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi đã ngoài 80 vẫn lặng lẽ chờ đến lượt lấy mẫu với niềm hy vọng sớm tìm được người thân hy sinh hàng chục năm trước.

Cùng chung tâm nguyện, bà Nguyễn Thị Tuấn (82 tuổi) cho biết, do hồ sơ về đơn vị và nơi hy sinh của em trai là liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngạn thất lạc, gia đình nhiều lần đi tìm nhưng đều không có kết quả.

“Suốt nhiều năm qua, tôi chỉ mong tìm được hài cốt em để đưa về với gia đình. Tôi hy vọng việc giám định ADN sẽ giúp thực hiện được điều đó”, bà xúc động nói.

Phát biểu tại lễ phát động triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, đây là bước chuẩn bị quan trọng phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ông Phùng Thành Vinh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu, đồng thời bảo đảm quá trình thu nhận được thực hiện khoa học, chính xác, góp phần triển khai hiệu quả nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.