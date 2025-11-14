Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo giúp đồng bào biên giới thu hoạch lúa

Từ phong trào thi đua đến hành động thực tế vì nhân dân

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đứng chân trên địa bàn xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa - một vùng biên xa xôi với địa hình hiểm trở, giao thông không thuận lợi, đời sống của đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Mường... còn nhiều khó khăn. Đơn vị có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ hơn 37 km đường biên giới, với 12 vị trí và 15 mốc quốc gia thuộc hai xã Na Mèo và Sơn Thủy.

Trong điều kiện đó, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo xác định tham gia phong trào "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới" và "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" là trọng tâm chính trị quan trọng, vừa thắt chặt mối quan hệ quân - dân, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trung tá Mai Chí Thức, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo chia sẻ, để được dân tin tưởng và đồng lòng, các cán bộ, chiến sĩ phải gần gũi, hiểu rõ tâm tư của dân và đồng hành cùng họ qua từng việc làm cụ thể. Mỗi công trình, mỗi phần việc là một bước giúp địa phương tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thành các tiêu chí của chương trình nông thôn mới.

Thực hiện các phong trào thi đua, đơn vị đã huy động hơn 160 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng gần 400 ngày công để hỗ trợ làm đường giao thông, vệ sinh môi trường và xây dựng cơ sở hạ tầng ở các bản vùng cao. Nhiều mô hình ý nghĩa được triển khai như "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", "Nâng bước em tới trường", hay "Đồng hành cùng phụ nữ nơi biên cương", lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tận tâm phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo còn hỗ trợ hơn 150 hộ dân với trên 2.000 con giống; vận động nguồn lực xã hội lên đến 2,5 tỷ đồng để sửa chữa trường học, xây sân chơi và cung cấp trang thiết bị cho các điểm trường mẫu giáo, tiểu học ở vùng núi cao.

Dù gặp không ít khó khăn, những người lính mang quân hàm xanh tại Na Mèo vẫn luôn giữ vững tinh thần vì dân phục vụ.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Một trong những thành công nổi bật của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo là xây dựng mô hình "Bản sáng vùng biên" tại bản Son, xã Na Mèo. Với tổng chi phí gần 200 triệu đồng, hệ thống loa truyền thanh, cổng chào, thùng rác, cây xanh và các hoạt động vệ sinh môi trường đã hoàn thiện, tạo nên diện mạo mới mẻ cho vùng biên cương. Đường làng sạch đẹp hơn, tinh thần người dân theo đó cũng ngày càng được nâng lên.

Sau 5 năm thực hiện phong trào, hai xã Na Mèo và Sơn Thủy đã đạt được nhiều kết quả tích cực với 9 bản đạt chuẩn nông thôn mới và 1 bản nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng trong năm 2025, bản Son, xã Na Mèo và bản Chanh, xã Sơn Thủy phấn đấu hoàn thành mục tiêu "về đích", góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng biên và khu vực đồng bằng.

Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái từ những thế lực thù địch; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự tại địa bàn.

Trung tá Mai Chí Thức cho biết thêm: Trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng. Đồng thời sẽ huy động thêm các nguồn lực xã hội để triển khai thêm nhiều công trình phục vụ dân sinh cũng như hỗ trợ sinh kế cho bà con vùng biên.

Dù gặp không ít khó khăn, những người lính mang quân hàm xanh tại Na Mèo vẫn luôn giữ vững tinh thần vì dân phục vụ. Họ kiên trì sát cánh cùng Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin vững chắc tại nơi phên giậu của Tổ quốc. Hình ảnh Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo hôm nay không chỉ gắn liền với sự bình yên nơi biên cương, mà còn trở thành biểu tượng đẹp của tình quân dân keo sơn, cũng như tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, luôn tỏa sáng giữa cuộc sống đời thường.