Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng BĐBP tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự và đồng hành cùng nhân dân vùng biên phát triển kinh tế - xã hội.

Suốt nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tây Ninh đã kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phát huy tinh thần “trung thành - dũng cảm - đoàn kết - sáng tạo - quyết thắng”. Đặc biệt, trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh biên giới Tây Nam (1977-1979), lực lượng Công an nhân dân vũ trang Tây Ninh - tiền thân của BĐBP - đã anh dũng bám trụ chiến đấu suốt 450 ngày đêm, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, dù thiếu thốn về trang bị, lương thực, thuốc men. Để giữ vững được độc lập chủ quyền lãnh thổ, đã có biết bao người chồng, người cha, người con ngã xuống hay phải để lại một phần thân thể nơi biên cương Tổ quốc.

Bước ra khỏi chiến tranh, BĐBP Tây Ninh tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ gần 240km đường biên giới với Campuchia. Nhờ thế trận biên phòng toàn dân, lực lượng BĐBP Tây Ninh như được thêm tay thêm mắt. Từ năm 1997 đến nay, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã xác lập 5 chuyên án, 64 kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ 5 vụ, 5 đối tượng là thành viên các tổ chức phản động ở hải ngoại, bắt giữ được 75 vụ/107 đối tượng phạm tội về ma tuý, vũ khí, tang vật thu giữ trên 52kg ma túy đá các loại, gần 100.000 viên ma tuý tổng hợp, 22 khẩu súng, 168 viên đạn, bắt giữ trên 1.120 vụ buôn lậu, cùng hàng trăm vụ việc nhỏ lẻ khác liên quan đến trật tự trị an trên khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ninh Điền kiểm tra cột mốc

Lực lượng không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm, mà còn gần gũi, gắn bó với nhân dân, chăm lo cho đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới. Hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng đẹp hơn, đậm nét hơn qua các mô hình, chương trình nhân văn như nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, nhất là trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Cán bộ chiến sĩ BĐBP vẫn ngày đêm bám trụ, vững vàng nơi tuyến đầu, góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe, cuộc sống bình yên cho nhân dân. Hình ảnh “thầy giáo quân hàm xanh”, “thầy thuốc quân hàm xanh” đã trở nên thân thuộc và lan tỏa, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Cán bộ quân y của lực lượng biên phòng khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con nơi biên giới

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống BĐBP tỉnh Tây Ninh (25/5/1975 - 25/5/2025), Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh biểu dương những thành tích mà lực lượng BĐBP tỉnh nhà đã đạt được. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tây Ninh cần không ngừng đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

“Tôi đề nghị BĐBP Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm vẻ vang, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới. Tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Xây dựng Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững.”

Ông Nguyễn Hồng Thanh - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu chúc mừng tại buổi lễ

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới và xây dựng quê hương, dịp này, BĐBP tỉnh Tây Ninh và các đơn vị trực thuộc đã vinh dự nhận được thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống mua bán, vận chuyển pháo nổ qua biên giới. Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh BĐBP và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

50 năm xây dựng và trưởng thành, với truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, đổi mới và bản lĩnh, cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Tây Ninh luôn nêu cao ý chí rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hiện nay, trước tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, đặc biệt là an ninh biên giới, an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức, đặt ra những yêu cầu mới trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Trong bối cảnh đó, BĐBP Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm vẻ vang, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới Tây Nam của Tổ quốc, góp phần đưa tỉnh Tây Ninh ngày càng phát triển bền vững.

Mạnh Tùng