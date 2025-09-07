Theo cơ quan điều tra, trong vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, tổng số tiền khắc phục hậu quả của bị can và những người liên quan nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an là hơn 14 tỷ đồng.

Trong các ngày 26/5 và 16, 17, 24/6/2025, ông Nguyễn Thúc T.T. (bố đẻ của bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên) đã nộp tiền khắc phục theo đề nghị của con gái tổng cộng 3,2 tỷ đồng.

Em của bị can Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng “Du mục”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) đã nộp tiền khắc phục theo đề nghị của chị số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với 4 bị can Nguyễn Thị Thái Hằng, Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Lê Tuấn Linh (Giám đốc, người đại diện Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) với tổng số hơn 2,6 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, với mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công cùng các KOL gồm Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (đều là chủ sở hữu kẹo Kera) lợi dụng là người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã dàn dựng kịch bản, quay video quảng bá, giới thiệu và livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội Tiktok.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: Bộ Công an

Các KOL đưa ra những hình ảnh trực quan, sinh động, thể hiện kẹo rau Kera được làm từ 10 loại rau củ tự nhiên sai sự thật, phóng đại công dụng của sản phẩm có tác dụng bổ sung chất xơ thay rau, tốt cho tiêu hóa. Việc này làm cho người tiêu dùng tin tưởng, quyết định mua sản phẩm. Theo cơ quan điều tra, về bản chất, kẹo rau Kera chỉ là loại kẹo thông thường, mua sẵn bột rau và các chất phụ gia từ các nhà cung cấp để phối trộn, thu lợi bất chính tiền tỷ.

Các hành vi vi phạm pháp luật trên đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, quyền lợi của người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục làm rõ hành vi sản xuất hàng giả là kẹo Kera

Cơ quan điều tra cũng cho rằng, quá trình sản xuất kẹo Kera, Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT) cùng Nguyễn Phạm Hồng Vy (Giám đốc, đại diện pháp luật) đã chỉ đạo các cá nhân thuộc Công ty Asia sản xuất sản phẩm kẹo Kera không sử dụng nguyên liệu là rau củ quả tươi, tự nhiên, đạt tiêu chuẩn VietGap từ các vườn rau tại Đà Lạt, Đắk Lắk. Họ mua sẵn bột rau củ quả, chất phụ gia của các nhà cung cấp để sản xuất, không xuất đủ nguyên liệu bột 10 loại rau củ qua theo tỷ lệ 28,13% đã được công bố và in trên nhãn, bao bì sản phẩm kẹo Kera.

Cụ thể, các cá nhân này đã chỉ đạo nhân viên Công ty Asia sử dụng nguyên liệu đầu vào gồm 10 loại bột rau củ mua của các nhà cung cấp, với khối lượng rất thấp (chỉ chiếm tỷ lệ từ 0,61-0,75% tổng nguyên liệu) để sản xuất kẹo Kera, chỉ đạt từ 2,16-2,66% (dưới 70%) so với tỷ lệ 10 loại bột rau củ công bố và in trên nhãn, bao bì sản phẩm kẹo Kera. Việc này trái quy định pháp luật, được xác định là hàng giả (giả về chất lượng), thu lợi bất chính số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong vụ án này, cơ quan điều tra mới đề nghị truy tố 5 bị can về tội Lừa dối khách hàng vì không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với toàn bộ hành vi của các cá nhân liên quan thuộc Công ty Asia (liên quan đến việc sản xuất hàng giả là kẹo Kera); các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sản xuất các sản phẩm tương tự kẹo Kera và dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế tại công ty này.

Theo cơ quan điều tra, việc tách vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” liên quan đến Công ty Asia không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện đối với hành vi phạm tội của các đối tượng về tội Lừa dối khách hàng.

Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi sản xuất hàng giả là kẹo Kera, các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sản xuất các sản phẩm tương tự kẹo Kera và dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế tại Công ty Asia để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.