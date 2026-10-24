Khác với những tỷ phú gây dựng tài sản từ bất động sản hay các ngành kinh doanh truyền thống, Lucy Guo là gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân công nghệ trưởng thành cùng Internet.

Cô sinh năm 1994 tại vùng Vịnh San Francisco, California (Mỹ), trong một gia đình nhập cư gốc Hoa. Cả bố và mẹ cô đều là kỹ sư điện tử, rời Trung Quốc sang Mỹ với hy vọng cho con một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ tố chất của một "đứa trẻ đặc biệt". Trong khi bạn bè cùng trang lứa chơi đồ chơi, Quách Lộ Tây đã nghĩ cách kiếm tiền. Cô bán thẻ Pokemon, bút chì màu, bất cứ thứ gì có thể bán được trên sân trường.

Quách Lộ Tây (Lucy Guo) - nữ tỷ phú 9X tự thân giàu trong top thế giới, đồng sáng lập Scale AI và hiện là CEO của nền tảng sáng tạo nội dung Passes. Ảnh: Baidu

Lên tuổi thiếu niên, cô chuyển sang kiếm tiền trên thế giới ảo. Quách Lộ Tây tự học lập trình, tạo bot để chơi game, bán tiền ảo để lấy tiền thật. "Tôi bắt đầu tìm những cách khác để kiếm tiền trên Internet, như làm website, dùng Google AdSense, tạo công cụ tiếp thị trực tuyến", cô kể.

Khởi nghiệp và cú vấp ngã lớn

Với thành tích học tập xuất sắc, Quách Lộ Tây thi đỗ vào Đại học Carnegie Mellon, một trong những trường đào tạo khoa học máy tính hàng đầu thế giới. Cô theo học ngành khoa học máy tính và tương tác người-máy.

Nhưng chỉ 2 năm sau, cô đưa ra một quyết định khiến cha mẹ sốc nặng: bỏ học khi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp.

"Bố mẹ tôi đã hy sinh tất cả để nhập cư sang Mỹ, cho con cái một tương lai tốt đẹp hơn. Việc tôi bỏ học khi sắp tốt nghiệp với họ giống như một cái tát vào mặt", Quách Lộ Tây thừa nhận trong một phỏng vấn.

Sau khi bỏ học, cô thực tập tại Facebook, rồi gia nhập Snapchat. Năm 2016, ở tuổi 22, Quách Lộ Tây đồng sáng lập Scale AI trong một căn hộ ọp ẹp tại San Francisco.

Scale AI cung cấp dịch vụ gắn nhãn dữ liệu (data labeling) cho các công ty AI. Các tập đoàn như OpenAI, General Motors, và sau này là Meta cần hàng triệu dữ liệu đã được gắn nhãn để huấn luyện AI, Scale AI làm công việc đó.

Công ty phát triển nhanh chóng. Đến năm 2018, cả hai đồng sáng lập đều được Forbes vinh danh trong những người trẻ thành công dưới 30 tuổi (Forbes 30 under 30).

Quách Lộ Tây từng bị sa thải khỏi chính công ty mình sáng lập, nhưng nhờ giữ lại chưa đầy 5% cổ phần, cô trở thành tỷ phú ở tuổi 30.

Nhưng cũng trong năm đó, những bất đồng với cộng sự dần leo thang thành xung đột không thể hàn gắn và cuối cùng, cô bị chính người đồng sáng lập gạt khỏi công ty mà mình từng dốc sức gây dựng.

Khi rời đi, cô chỉ giữ lại chưa đến 5% cổ phần Scale AI. Thời điểm đó, con số ấy chỉ là "vài chục triệu đô trên giấy" nhưng cô vẫn quyết giữ.

Cú 'lội ngược dòng' ngoạn mục

Năm 2019, Guo thành lập Backend Capital, quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào các công ty công nghệ giai đoạn đầu. Một trong những khoản đầu tư được nhắc đến nhiều nhất của cô là khoản đầu tư sáu chữ số vào công ty phần mềm tài chính Ramp năm 2020.

Năm 2022, cô tiếp tục sáng lập Passes, nền tảng giúp các nhà sáng tạo nội dung kiếm tiền trực tiếp từ người hâm mộ thông qua chat và nội dung độc quyền. Startup này đã huy động hàng chục triệu USD qua nhiều vòng gọi vốn, với mức định giá khoảng 150-200 triệu USD.

Bước ngoặt lớn đối với tài sản của Guo đến từ Scale AI. Tháng 6/2025, Meta đầu tư khoảng 14,3 tỷ USD để nắm 49% cổ phần Scale AI, đưa định giá doanh nghiệp lên khoảng 29 tỷ USD.

Nhờ giữ lại một phần nhỏ cổ phần từ trước, Quách Lộ Tây chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú khi giá trị công ty tăng vọt. Theo ước tính của Forbes, tài sản của cô hiện vào khoảng 1,4 tỷ USD.

Thương vụ hàng chục tỷ USD này biến phần cổ phần tưởng như nhỏ bé năm nào thành tấm vé đưa cô trở lại đỉnh cao tài chính. Nhưng cô vẫn giữ lối sống tối giản đến khó tin.

"Tôi chưa bao giờ thực sự nghỉ phép", cô nói. Ngay cả khi đi nghỉ ở biển, cô vẫn làm việc 8 tiếng mỗi ngày. Quách Lộ Tây ăn uống giản dị, chi tiêu cho ăn uống dưới 500 USD/tháng.

Cô cũng nổi tiếng với kỷ luật cá nhân cực kỳ nghiêm ngặt: dậy lúc 5h sáng mỗi ngày để tập thể dục cường độ cao.

Quách Lộ Tây từng nói: "Trước khi kiếm được 10 triệu USD đầu tiên, hãy sống càng 'rẻ' càng tốt. Càng kiếm được nhiều tiền, nhiều người càng tăng chi tiêu, và cuối cùng chẳng tiết kiệm được gì".

Theo Forbes, Hurun Research Institute, CNBC