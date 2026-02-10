Từ giảng đường đến đỉnh bảng tỷ phú

Danh sách Nữ doanh nhân Trung Quốc 2025 do Viện Nghiên cứu Hurun công bố cho thấy Chung Huệ Quyên cùng con gái (đồng sở hữu cổ phần) lần đầu tiên vươn lên vị trí số một, với tổng tài sản đạt 1.410 tỷ NDT (khoảng 5,47 triệu tỷ đồng).

Chỉ trong vòng một năm, khối tài sản này tăng thêm 640 tỷ NDT (khoảng 2,48 triệu tỷ đồng), tương ứng mức tăng 83%, trở thành một trong những cú bứt phá tài sản lớn nhất trong lịch sử bảng xếp hạng.

Điều đáng chú ý là năm 2025 xuất hiện hiện tượng hiếm gặp: cả nam và nữ giàu nhất Trung Quốc đều mang họ “Chung”. Nếu như Chung Thiềm Thiềm tiếp tục giữ vị trí số một ở bảng nam thì Chung Huệ Quyên vươn lên từ ngành dược, lĩnh vực vốn bị coi là “đi chậm nhưng đi xa”.

Chung Huệ Quyên - nhà sáng lập Tập đoàn Dược phẩm Hansoh, từ một giáo viên hóa học trở thành nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nhờ đổi mới sáng tạo trong ngành dược. Ảnh: Baidu

Đằng sau cú bứt phá đó là sự tăng tốc ngoạn mục của Tập đoàn Dược phẩm Hansoh (Hàn Sâm Chế Dược).

Trong chưa đầy 12 tháng, vốn hóa doanh nghiệp này tăng từ khoảng 900 tỷ HKD (khoảng 3 triệu tỷ đồng) lên hơn 2.000 tỷ HKD (tương đương 6,7 triệu tỷ đồng), cổ phiếu tăng trên 100%, đưa Hansoh trở thành một trong những doanh nghiệp dược có giá trị lớn nhất châu Á.

Khởi đầu khiêm tốn của ‘nữ tướng’ ngành dược

Sinh năm 1961, tốt nghiệp chuyên ngành hóa học, Chung Huệ Quyên từng có hơn một thập kỷ đứng trên bục giảng tại một trường trung học ở thành phố Liên Vân Cảng (tỉnh Giang Tô).

Năm 1995, bà quyết định rời bỏ nghề giáo để tiếp quản một doanh nghiệp dược nhỏ, tiền thân của Hansoh ngày nay.

Thời điểm đó, công ty chỉ có hơn chục nhân viên, một sản phẩm duy nhất và trụ sở là những căn phòng cũ kỹ, ngân sách eo hẹp.

Chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy, tư duy quản trị của Chung Huệ Quyên được hình thành: làm dược phẩm không được phép sai bởi mỗi sai số đều liên quan trực tiếp đến sinh mệnh con người.

Xuất thân là giáo viên hóa, bà đặc biệt khắt khe với quy trình kỹ thuật. Có những giai đoạn, bà cùng đội ngũ ăn ngủ ngay trong nhà máy để điều chỉnh công thức, kiểm tra độ tinh khiết và độ ổn định của thuốc.

Chính sự “khó tính” ấy đã giúp sản phẩm đầu tiên của doanh nghiệp nhanh chóng tạo được chỗ đứng, mở đường cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Cặp vợ chồng quyền lực hiếm có của ngành y sinh

Một yếu tố khiến giới tài chính đặc biệt chú ý là Chung Huệ Quyên không hoạt động đơn lẻ. Chồng bà cũng là người điều hành một tập đoàn dược lớn khác của Trung Quốc.

Cả hai đã cùng bà tạo nên một cấu trúc hiếm có: hai doanh nghiệp dược hàng đầu, vận hành độc lập nhưng cùng theo đuổi chiến lược thuốc sáng tạo (các loại thuốc được nghiên cứu, phát triển mới từ đầu, có bằng sáng chế riêng).

Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ, Hansoh từng bước vươn lên thành tập đoàn dược phẩm hàng đầu, tạo nên nền tảng tài sản của Chung Huệ Quyên. Ảnh: Baidu

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gia đình tại Trung Quốc bị đặt dấu hỏi về minh bạch và lợi ích chồng chéo, Chung Huệ Quyên chủ động tái cấu trúc cổ phần, tách bạch quản trị, mời các quỹ đầu tư lớn tham gia từ sớm để chuẩn hóa hoạt động. Đây là bước đi quan trọng giúp Hansoh đủ điều kiện niêm yết và mở rộng toàn cầu.

Năm 2019, Hansoh chính thức lên sàn Hồng Kông, trở thành một trong những doanh nghiệp dược sáng tạo đầu tiên của Trung Quốc niêm yết quốc tế, huy động được hàng chục tỷ HKD cho nghiên cứu và phát triển.

Khi thuốc sáng tạo trở thành ‘mỏ vàng’ mới

Khác với nhiều doanh nghiệp cùng thời đi lên nhờ thuốc generic (thuốc sao chép thuốc gốc, giá rẻ), Hansoh dưới thời Chung Huệ Quyên sớm xác định chiến lược “kết hợp mô phỏng và sáng tạo nhưng lấy sáng tạo làm trọng tâm”.

Doanh thu từ thuốc mới tăng mạnh qua từng năm, đến nay chiếm hơn 77% tổng doanh thu, một tỷ lệ rất hiếm trong ngành dược Trung Quốc.

Công ty liên tục tung ra các loại thuốc điều trị ung thư, bệnh chuyển hóa và rối loạn mãn tính, không chỉ thay thế hàng nhập khẩu mà còn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường phát triển.

Nhiều hợp đồng cấp phép quốc tế trị giá hàng chục tỷ USD đã đưa Hansoh từ một doanh nghiệp nội địa trở thành người chơi toàn cầu.

Chung Huệ Quyên từng nhiều lần nhấn mạnh: “Không đầu tư cho nghiên cứu, dược phẩm chỉ là gia công. Chỉ có thuốc sáng tạo mới tạo ra tương lai”.

Tinh thần ấy được thể hiện qua việc doanh nghiệp duy trì tỷ lệ chi cho R&D ở mức cao suốt nhiều năm liền.

Sự trỗi dậy của Chung Huệ Quyên phản ánh rõ nét sự thay đổi trong cấu trúc giàu có của Trung Quốc. Nếu như hơn một thập kỷ trước, bất động sản là “cỗ máy sinh tỷ phú” thì ngày nay, y sinh, công nghệ và sản xuất cao cấp mới là những lĩnh vực tạo ra giá trị bền vững.

Ở tuổi ngoài 60, Chung Huệ Quyên vẫn trực tiếp tham gia hoạch định chiến lược nghiên cứu dài hạn, thúc đẩy các dự án thuốc điều trị Alzheimer, tiểu đường thế hệ mới và ung thư khó chữa.

Theo Sina Finance