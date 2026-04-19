Dự án đường giao thông từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến, được UBND huyện Hoằng Hóa (cũ) phê duyệt năm 2023 với tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Linh thi công.

Công trình dài hơn 2km, gồm các hạng mục: tuyến đường rộng 34m, kè và tường chắn sóng, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, điểm dừng, đỗ xe cùng các hạng mục phụ trợ.

Dự án khởi công tháng 2/2024, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2025.

Theo người dân xã Hoằng Tiến, khoảng một tuần trở lại đây, dọc bờ kè biển của công trình xuất hiện nhiều hố sụt lún sâu vài mét. Các hố này tiếp tục mở rộng theo từng ngày, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đe dọa người dân, du khách khi xuống biển.

Các hố sụt lún vẫn diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng.

Theo báo cáo của ông Lê Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến, gửi UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 15/4 về tình trạng sạt lở bờ kè xã Hoằng Tiến (đoạn từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn), công trình được đưa vào sử dụng từ tháng 6/2025, thời gian bảo hành 15 tháng.

Sau khi hoàn thành, tuyến kè chịu tác động của nhiều đợt bão đổ bộ vào khu vực, đặc biệt là bão số 5 và số 10 năm 2025, gây sóng lớn kết hợp triều cường, tác động trực tiếp, dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng.

Đơn vị thi công đã tổ chức khắc phục sạt mái kè sau mùa mưa bão, từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026. Tuy nhiên, đến nay tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn, diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng.

Các hố sụt lún mới.

Mặt đường nhựa có dấu hiệu đứt, gẫy.

Hố sụt có chiều sâu trung bình khoảng 2,6m, rộng 3,5–5m.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, bãi cát dọc chân kè bị xói lở, mất cát với độ sâu từ 1,8–2,2m. Phần vỉa hè phía sau tường kè sụt lún tại 5 vị trí, tổng chiều dài gần 200m, độ sâu trung bình khoảng 2,6m, rộng từ 3,5–5m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

UBND xã Hoằng Tiến đã đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá và sớm có phương án xử lý, bảo đảm an toàn về người và tài sản trong khu vực.

