XEM CLIP:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến vừa có văn bản khẩn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về tình trạng sạt lở tại bờ kè tại địa phương.

Theo báo cáo, những năm gần đây, khu vực bờ biển các xã Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến cũ (nay là xã Hoằng Tiến) với chiều dài 6,8km đã xuất hiện hiện tượng xâm thực, sạt lở tại nhiều vị trí.

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, hệ thống kè biển đã được đầu tư xây dựng và cơ bản hoàn thiện 100%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão, đặc biệt là cơn bão số 5 vừa qua cùng hoàn lưu sau bão với gió mạnh kết hợp triều cường, tuyến kè đã bị hư hỏng nặng.

Bờ kè biển xã Hoằng Tiến bị hư hỏng nặng sau bão số 5. Ảnh: Lê Dương

Chính quyền địa phương phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Lê Dương

Nhiều điểm mặt bờ kè bị sụt lún. Ảnh: Lê Dương

Vị trí mái kè bị gãy chòi cốt thép. Ảnh: Lê Dương

Sóng lớn làm đứt gãy cả thép bê tông. Ảnh: Lê Dương

Khu vực bị ảnh hưởng có chiều dài khoảng 300m. Ảnh: Lê Dương

Cụ thể, mái kè bị sạt lở, một số điểm sụt lún, nứt nẻ, xô nghiêng tại khu vực giáp ranh thôn Đông Thành (xã Hoằng Tiến) và thôn Thanh Xuân (xã Hoằng Hải cũ) với chiều dài khoảng 300m, gây mất an toàn cho toàn bộ tuyến kè (công trình phòng, chống thiên tai) cũng như tuyến đường giao thông sát bờ kè.

Trong bối cảnh triều cường, sóng lớn và đang vào cao điểm mùa mưa bão năm 2025, nguy cơ sụp đổ bờ kè tại vị trí trên. UBND xã Hoằng Tiến đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, xem xét công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ kè xã Hoằng Tiến, nhằm nhanh chóng triển khai biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, du khách cũng như các tổ chức trong khu vực.