Ngày 22/8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức gặp mặt đại diện cán bộ hưu trí khu vực miền Trung nhân kỷ niệm 80 năm ngành Khoa học và Công nghệ, Bưu chính Viễn thông (BCVT). Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi gặp mặt.

Đã trở thành truyền thống, hoạt động này nhằm gửi lời tri ân, sự biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã cống hiến cho sự phát triển của ngành trong suốt những chặng đường vừa qua.

Trước buổi gặp gỡ, đoàn công tác đã đến dâng hương tại nghĩa trang và đài tưởng niệm của ngành Bưu điện Quảng Nam - Đà Nẵng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm hỏi sức khỏe các cán bộ hưu trí.

Ông Hồ Thế – nguyên Giám đốc Bưu điện Quảng Nam - Đà Nẵng cho biết, các cán bộ hưu trí rất xúc động khi hằng năm Bộ đều tổ chức buổi gặp mặt thân mật. Ông bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến ngành KH&CN, Bưu chính Viễn thông ngày càng phát triển, giữ vai trò then chốt của tăng trưởng.

“Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Bộ KH&CN. Những buổi gặp mặt thế này là rất đáng quý, thể hiện truyền thống nghĩa tình của ngành”, ông Thế chia sẻ.

Ông Huỳnh Phước – nguyên Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng bày tỏ: “Đây là dịp để mọi người gặp lại, thăm hỏi nhau, nhất là được nghe thông tin từ Bộ trưởng về tình hình, các quyết sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển KH&CN thời kỳ mới. Chúc ngành KH&CN, Bưu chính Viễn thông không ngừng phát triển, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và nhân dân cả nước”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong suốt thời gian qua, các cán bộ hưu trí khu vực miền Trung đã đóng góp công sức lớn lao, cùng viết nên những trang sử hào hùng của ngành KH&CN, Bưu chính Viễn thông.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Trải qua chặng đường 80 năm xây dựng, gắn liền với những giai đoạn lịch sử của dân tộc, ngành đang kế thừa, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ đi trước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đây là dịp đặc biệt để các thế hệ tri ân, ôn lại những giá trị đã vun đắp và cùng nhìn về tương lai.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiệm kỳ đầu tiên của Bộ KH&CN sau hợp nhất. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện toàn diện đổi mới lần hai về KH&CN và Bưu chính Viễn thông.

Đặc biệt hơn là bộ 3 chiến lược Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số về chung một nhà, nhận lấy một sứ mệnh trở thành động lực đột phá, then chốt, trung tâm cho phát triển đất nước.

"Và nếu thiếu bộ 3 này thì Việt Nam không có cách nào để trở thành nước phát triển thu nhập cao. Cho nên sứ mệnh của Bộ bây giờ là trọng trách, có thể nói thời khắc lịch sử đã đến khi hai Bộ hợp nhất lại với nhau”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng biểu trưng tri ân đến các cán bộ hưu trí ngành Khoa học và Công nghệ, Bưu chính Viễn thông.

Ông chia sẻ, các thế hệ đi trước đã dũng cảm mở đường, xây dựng nền móng tri thức cho Việt Nam và kết nối quốc gia. Thế hệ hôm nay có sứ mệnh viết tiếp hành trình ấy bằng khát vọng lớn, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự. Không chỉ làm chủ công nghệ mà còn tạo ra công nghệ. Không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn khai thác tri thức. Không chỉ xây dựng hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực mà còn kiến tạo không gian mạng an toàn, lành mạnh, đáng tin cậy cho người dân, góp phần đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số và tri thức.

Tại buổi gặp mặt, Bộ KH&CN cũng giới thiệu logo mới của Bộ sau hợp nhất, với giá trị cốt lõi và phương châm hành động: “Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá - Tận tụy - Trung dũng - Nghĩa tình”. Trong đó, giá trị cốt lõi chính là “bộ gen”, được hình thành từ hai lĩnh vực Khoa học công nghệ và Bưu chính viễn thông trong suốt chặng đường 80 năm qua.