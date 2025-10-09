65 năm bền bỉ, trải qua những năm tháng chiến tranh, bao cấp cho đến hôm nay, Bổ Phế Nam Hà đã vượt qua ranh giới của một bài thuốc, để trở thành một “thương hiệu quốc dân” về chăm sóc sức khỏe hô hấp, góp mặt trong hành trình gìn giữ sức khỏe của hàng triệu gia đình Việt.

65 năm - Hành trình ký ức và niềm tin

Trong ký ức của nhiều thế hệ, hình ảnh chai siro màu nâu - vàng thân thuộc nằm gọn trong tủ thuốc gia đình từ miền quê đến thành thị, đã trở thành quen thuộc như một người bạn tin cậy. Đó là hình ảnh bà ân cần rót muỗng siro cho cháu, mẹ lo lắng chăm sóc con những đêm ho sốt, hay cha luôn giữ sẵn trong nhà để bảo vệ cả gia đình.

Đến nay, mỗi chai siro, mỗi viên Kẹo Bổ Phế, mỗi chai xịt họng Bổ Phế Nam Hà đều chứa đựng những câu chuyện về sự quan tâm, sự tin cậy và tình yêu thương gia đình Việt. Đó chính là lý do Bổ Phế Nam Hà đã vượt lên trên vai trò của một sản phẩm, để trở thành biểu tượng của sự gắn bó và niềm tin trong nhiều thế hệ người Việt.

65 năm - đó không chỉ là dấu mốc thời gian, mà là hành trình được viết bằng tình yêu, sự tận tâm và đặc biệt là sự gắn bó của hàng triệu người Việt. Chính nhờ sự hiện diện xuyên suốt trong ký ức cộng đồng, Bổ Phế Nam Hà dần vươn mình trở thành một “Bổ phế Quốc dân”.

Sức sống bền lâu đến từ tinh hoa và trách nhiệm

Bí quyết trường tồn hơn 65 năm của Bổ Phế Nam Hà bắt nguồn từ công thức bào chế gia truyền, chắt lọc tinh túy của y dược cổ truyền Việt Nam. Với hơn 12 vị dược liệu quý như Bách Bộ, Tỳ Bà Diệp, Xạ Can, Cát Cánh…, sản phẩm không chỉ giúp giảm ho, hóa đờm mà còn có tác dụng bổ phế, dưỡng phổi, bảo vệ sức khỏe hô hấp từ gốc.

Trên nền tảng ấy, Bổ Phế Nam Hà không ngừng ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, bảo đảm hàm lượng hoạt chất được giữ vững và phát huy tối ưu công năng của từng vị thuốc. Đồng hành cùng công nghệ, còn là tâm huyết và kinh nghiệm dày dạn của đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã gắn bó hàng thập kỷ, am hiểu sâu sắc từng công đoạn sản xuất để giữ trọn tinh hoa của bài thuốc. Toàn bộ quy trình đều tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt, coi sự an toàn và hiệu quả của từng sản phẩm là trách nhiệm cốt lõi đối với cộng đồng.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa cổ truyền, kinh nghiệm bào chế tích lũy qua nhiều thế hệ và công nghệ hiện đại đã tạo nên “chất riêng” không thể sao chép của Bổ Phế Nam Hà - thương hiệu bổ phế lâu đời nhất Việt Nam. Nền tảng vững chắc này đã giúp sản phẩm nhiều năm liền được vinh danh Thương hiệu Quốc gia, khẳng định vai trò tiên phong và đồng hành cùng sức khỏe hô hấp của người Việt qua nhiều thế hệ.

Đổi mới để đồng hành cùng thời đại

Không chỉ tự hào là thương hiệu Bổ Phế lâu đời nhất Việt Nam, Bổ Phế Nam Hà còn không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Bên cạnh siro và viên ngậm truyền thống, thương hiệu đã giới thiệu nhiều sản phẩm hiện đại, tiện dụng như:

· Siro thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ KĐ (Dùng đường không năng lượng) - lựa chọn an toàn cho người tiểu đường, người ăn kiêng, phụ nữ mang thai, cho con bú.

· TPBVSK xịt họng Bổ Phế Nam Hà trẻ em - sản phẩm sử dụng phù hợp cho trẻ từ 6 tháng tuổi, thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi.

· Nhóm Kẹo Bổ Phế với 2 sản phẩm: TPBVSK Bổ phế Nam Hà candy và TPBVSK Bổ phế Nam Hà KĐ candy - Bước đột phá đáng chú ý từ 2024-2025, với thành phần được bổ sung 3 tinh dầu tự nhiên (Bạc Hà, Khuynh Diệp, Húng Chanh), the mát sảng khoái, hỗ trợ làm dịu nhanh cơn đau rát tại cổ họng. Với 2 lựa chọn: có đường và không đường, Kẹo Bổ Phế đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, bao gồm cả những người có chế độ ăn kiêng hoặc tiểu đường. Sản phẩm dễ mang theo, phù hợp cả khi đi học, đi làm hay du lịch.

Những đổi mới của Bổ Phế Nam Hà không chỉ mở rộng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, mà còn khẳng định khát vọng của thương hiệu: luôn trẻ trung, hiện đại để tiếp tục đồng hành cùng nhiều thế hệ mai sau

Sản phẩm Bổ Phế Nam Hà hiện có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc.Thông tin chi tiết tại: bophenamha.vn

(Nguồn: Dược Nam Hà)