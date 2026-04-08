Ghi nhận từ hệ thống kinh doanh điện thoại Vertu chính hãng Việt Nam cho thấy, một số người dùng thuộc nhóm doanh nhân đã gặp vấn đề trong quá trình sử dụng smartphone của hãng không rõ nguồn gốc.

Điện thoại Vertu không rõ nguồn gốc sẽ không dùng được ứng dụng ngân hàng. Ảnh: Vertu Việt Nam

Theo đó, có 3 khách hàng đã mua những chiếc điện thoại Metavertu 2 Max dòng da bê/da cá sấu với mức giá dao động trên dưới 200 triệu đồng từ nguồn không chính thức.

Trong quá trình sử dụng, cả những người dùng này đều gặp tình trạng không thể truy cập ứng dụng ngân hàng, một số ứng dụng bên thứ ba, hạn chế về ngôn ngữ tiếng Việt và không sử dụng được đầy đủ hệ sinh thái dịch vụ Vertu đặc quyền.

Cụ thể, các ứng dụng và dịch vụ VIP của Vertu như My Vertu, Vertu Life, VDAO không thể kích hoạt hoặc không được hỗ trợ đầy đủ.

Một số tính năng liên quan đến bảo mật và Web 3.0 cũng bị hạn chế, khiến trải nghiệm sử dụng không trọn vẹn so với kỳ vọng ở một thiết bị thuộc phân khúc cao cấp.

Theo chia sẻ, những gián đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và trải nghiệm sử dụng, đặc biệt khi smartphone được dùng cho các giao dịch và liên lạc quan trọng.

Ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Kinh doanh Vertu Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận một số trường hợp khách hàng từng sử dụng thiết bị cao cấp từ các nguồn không chính thức gặp nhiều hạn chế trong quá trình sử dụng. Các vấn đề phổ biến như thiết bị không vận hành đầy đủ các tính năng và hệ sinh thái theo tiêu chuẩn của hãng, dẫn đến trải nghiệm bị gián đoạn trong quá trình sử dụng”.

Theo ông Cường, với nhóm khách hàng doanh nhân, smartphone không chỉ là thiết bị liên lạc mà còn là một phần trong cách vận hành công việc và duy trì các mối quan hệ. Khi thiết bị không đảm bảo trải nghiệm, giá trị của sản phẩm với vai trò một món quà cũng có thể bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, yếu tố nguồn gốc sản phẩm và khả năng vận hành đầy đủ hệ sinh thái đang trở thành tiêu chí được quan tâm hàng đầu.

Đặc biệt với các sản phẩm có giá trị cao và mang tính quà tặng, việc lựa chọn thiết bị vận hành ổn định, đầy đủ tính năng và được hỗ trợ chính hãng là điều được nhiều khách hàng ưu tiên.

Thực tế ghi nhận tại Vertu Việt Nam cho thấy, một số khách hàng sau khi gặp các vấn đề trên đã lựa chọn chuyển sang sử dụng sản phẩm chính hãng.

Các thiết bị này cho phép người dùng tiếp cận đầy đủ hệ sinh thái, hỗ trợ ngôn ngữ, tính năng bảo mật cũng như dịch vụ chăm sóc sau bán hàng, giúp trải nghiệm sử dụng ổn định và trọn vẹn hơn.