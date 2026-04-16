Kẽm và mối quan hệ với tình trạng trẻ biếng ăn

Kẽm là thành phần cấu tạo không thể thiếu của enzyme Gustin, có nhiệm vụ duy trì và phát triển các tế bào vị giác. Mỗi tế bào vị giác chỉ tồn tại 10–14 ngày và được thay mới. Chu kỳ tái tạo liên tục này đòi hỏi nguồn kẽm ổn định.

Nghiên cứu trên Pubmed Central cho thấy, thiếu kẽm làm giảm đáng kể khả năng cảm nhận vị, làm trẻ “ăn nhạt miệng”, dễ chê món, giảm hứng thú ăn. Lâu dần trở thành kén ăn, biếng ăn.

Thực tế, nhiều bà mẹ vẫn thường thắc mắc: Tại sao trẻ đã được bổ sung kẽm vẫn không cải thiện biếng ăn?

Theo Pubmed Central, có 3 rào cản chính giải thích tình trạng này:

- Phản xạ nôn trớ cản trở hiệu quả:

Một phân tích tổng hợp trên 5.189 trẻ em ghi nhận việc dùng kẽm đường uống có thể làm tăng nguy cơ nôn, đặc biệt sau liều đầu tiên. Các ion kẽm tự do khi tiếp xúc trực tiếp có thể gây nên tình trạng kích ứng, cồn cào niêm mạc dạ dày.

- Vị kim loại khó chịu khiến trẻ từ chối:

Trẻ nhỏ có mật độ nhú vị giác dày đặc, khả năng cảm nhận vị nhạy cảm hơn người lớn nhiều lần. Phản xạ nhăn mặt, từ chối mỗi lần uống không chỉ là "khó tính" mà là phản ứng sinh lý, ảnh hưởng ngược lên hành vi ăn uống vốn đã có vấn đề.

- Phytate và vi chất khác triệt tiêu kẽm trước khi hấp thu:

Phytate - hợp chất tự nhiên trong gạo, đậu, yến mạch… sẽ gắn kết với ion kẽm tự do tạo phức hợp không tan. Kết quả, lượng kẽm mẹ cho con uống bị đào thải ra ngoài trước khi kịp vào máu. Chưa kể, nếu bổ sung cùng thời điểm với Canxi hoặc Sắt, kẽm thường bị “lấn át” và giảm hiệu quá hấp thu.

Kẽm nano sinh học - công nghệ giải quyết rào cản hấp thu kẽm

Tập đoàn Taiyo Kagaku (Nhật Bản) cho biết đã phát triển ra công nghệ SunActive® Zn, nhằm giải quyết những hạn chế của kẽm thông thường. Sự khác biệt của SunActive® Zn so với kẽm thông thường giúp giải quyết được 3 vấn đề trên:

- Công nghệ Nano hấp thu đúng đích

Kích thước hạt kẽm SunActive® Zn nhỏ hơn khoảng 7 lần kẽm thường

Hạt kẽm SunActive® Zn có kích thước chỉ khoảng 0,25μm, có khả năng phân tán cực tốt, được hấp thu trực tiếp qua tế bào M tại ruột non mà không cần tranh giành cổng hấp thu với các khoáng chất như sắt hay canxi..

Nghiên cứu từ Taiyo xác nhận, SunActive® Zn giúp tăng khả năng hấp thu lên gấp 2.5 lần so với kẽm thông thường.

- Thân thiện với dạ dày

Lớp màng Liposome ngăn lõi kẽm tiếp xúc với niêm mạc dạ dày. Trẻ có thể uống kẽm ngay cả lúc đói mà không sợ cồn cào hay nôn trớ. Hệ tiêu hóa non nớt của con được bảo vệ.

- Che lấp vị kim loại khó chịu

Lớp màng Liposome cũng che chắn ion kẽm khỏi thụ thể vị giác. Trẻ được bổ sung kẽm với sinh khả dụng cao mà không có vị kim loại, hay đắng chát khó chịu.

Khi việc tiếp nhận vi chất trở nên nhẹ nhàng, tâm lý sợ hãi của trẻ được giải tỏa, tạo điều kiện thuận lợi để vị giác dần hồi phục một cách tự nhiên.

Zihot Oral Spray - sản phẩm ứng dụng SunActive® Zn tại Việt Nam

Zihot Oral Spray ứng dụng SunActive® Zn được giới thiệu là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, giúp bổ sung kẽm và các vitamin cho cơ thể, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng của cơ thể, hỗ trợ cải thiện cảm giác thèm ăn, hỗ trợ chức năng tiêu hóa. Sản phẩm được sản xuất bởi hãng Dược phẩm Valen International (Slovenia) theo tiêu chuẩn GMP - EU, nhập khẩu nguyên hộp vào Việt Nam.

Zihot Oral Spray có hương dứa ngọt thanh, không vị chát kim loại, dạng xịt tiện lợi, trẻ dễ hợp tác, mẹ không còn phải "vật lộn" mỗi khi cho con bổ sung vi chất.

