Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin nộp đơn từ chức sau kỳ thi đại học quốc gia, thừa nhận khâu chuẩn bị chưa chu đáo trước làn sóng lo ngại gian lận bằng trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin đã chính thức đệ đơn từ chức vào Chủ nhật (22/11), khép lại tuần lễ căng thẳng khi làn sóng lo ngại về gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI) phủ bóng lên kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia thường niên (Suneung) của nước này.

Nỗi ám ảnh về gian lận công nghệ cao bùng phát từ tuần trước, khi thủ khoa kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế quốc gia thừa nhận đã sử dụng camera siêu nhỏ và điện thoại thông minh để đạt điểm gần như tuyệt đối - chỉ bốn ngày trước khi kỳ thi Suneung diễn ra vào ngày 19/11.

Thí sinh trong kỳ thi đại học quốc gia Hàn Quốc năm nay. Ảnh: ZUMA Press Wire/Shutterstock

Vụ việc buộc giới chức phải vội vã triển khai hàng loạt biện pháp ngăn chặn vào phút chót như chặn Wi-Fi công cộng tại khu vực thi.

Tuy nhiên, ông Choi Kyo-jin đã không thể trấn an dư luận, còn các nghiệp đoàn giáo viên chỉ trích phản ứng của chính phủ là quá chậm trễ.

Kỳ thi Suneung kéo dài 8 tiếng đồng hồ được xem là cột mốc quyết định cánh cửa vào đại học cũng như tương lai sự nghiệp của học sinh Hàn Quốc.

"Kỳ thi đã khép lại mà không xảy ra sự cố lớn nào... Tuy nhiên, trên cương vị bộ trưởng phụ trách, tôi không cho rằng mình có thể đứng ngoài những chỉ trích của công chúng về việc chúng tôi đã không chuẩn bị đầy đủ từ trước", ông Choi viết trên mạng xã hội X. "Giờ đây khi kỳ thi đã kết thúc, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm và chính thức đệ đơn từ chức".

Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống Lee Jae-myung đã chấp thuận đơn từ chức này.

Trước đó, tại phiên điều trần trước Quốc hội vào ngày 16/11, khi được chất vấn liệu có tự tin cơ quan chức năng đủ khả năng bắt quả tang toàn bộ thí sinh gian lận trong ngày thi hay không, vị Bộ trưởng 72 tuổi đã trả lời: "Do tuổi tác cao, tôi không tự tin mình có thể làm được".

Phát ngôn này lập tức vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận. Trong những ngày sát giờ thi, ông Choi cũng vắng mặt tại các cuộc họp báo, để cấp thứ trưởng đứng ra công bố các biện pháp siết chặt an ninh phòng thi.

111 trường hợp vi phạm thiết bị điện tử bị phát hiện qua tin nhắn khẩn

Để đảm bảo kỳ thi Suneung diễn ra suôn sẻ, Hàn Quốc luôn huy động nguồn lực ở quy mô toàn quốc: điều chỉnh lịch cất và hạ cánh máy bay trong suốt 25-35 phút thi nghe môn Tiếng Anh để giảm tiếng ồn, tạm dừng các cuộc diễn tập pháo binh và xe tăng, lùi giờ mở cửa thị trường chứng khoán một tiếng và cấm ô tô lưu thông trong bán kính 200m quanh các điểm thi.

Sau bê bối gian lận hồi đầu tháng, chính phủ yêu cầu thí sinh phải tắt nguồn và giao nộp toàn bộ thiết bị thông minh trước giờ làm bài, đồng thời kiểm tra túi xách để ngoài hành lang nhằm phát hiện thiết bị còn bật nguồn.

Giám thị cũng kiểm tra kỹ kính mắt, đồng hồ, cổ áo, tay áo và khuy áo của tất cả thí sinh để ngăn chặn camera ngụy trang.

Đặc biệt, nhà chức trách đã gửi ba đợt tin nhắn cảnh báo khẩn cấp tới toàn bộ điện thoại di động trên cả nước (vào lúc 8h30, 14h21 và 14h57), với âm lượng tối đa không thể tắt tiếng nhằm "bắt sóng" những thiết bị giấu kín.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, cơ quan chức năng đã phát hiện 111 trường hợp vi phạm quy định về thiết bị điện tử trong kỳ thi ngày 19/11.

Đáng chú ý, gần một nửa trong số đó (54 trường hợp) bị phát hiện nhờ hệ thống tin nhắn cảnh báo khẩn cấp, bên cạnh 5 trường hợp trực tiếp sử dụng thiết bị trong giờ thi (bao gồm kính thông minh, camera siêu nhỏ và tai nghe không dây).

Ủy ban xử lý vi phạm của Bộ Giáo dục đang rà soát từng hồ sơ để đưa ra hình thức kỷ luật trước ngày công bố điểm thi (11/12), trong khi chính phủ đề xuất nâng mức cấm thi đối với hành vi gian lận AI lên tới 10 năm.

(Theo The Guardian)