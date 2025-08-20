Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, việc học và sử dụng tiếng Anh thành thạo không chỉ là lợi thế mà dần trở thành yêu cầu bắt buộc đối với người học. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong việc học tiếng Anh tại Việt Nam, MCBooks đã mua bản quyền và chính thức phát hành bộ từ điển Oxford Learner’s Pocket. Bộ từ điển được biên soạn bởi Oxford University Press - một trong những nhà xuất bản uy tín hàng đầu thế giới, bộ sách này hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời trên hành trình nâng cao khả năng tiếng Anh cho người dùng.

Bộ từ điển gồm ba cuốn chính: Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Oxford Learner’s Pocket Grammar và Oxford Learner’s Pocket Phrasal Verbs and Idioms. Mỗi cuốn sách mang lại những giá trị riêng biệt, hướng đến nhu cầu học tập cụ thể của người học tiếng Anh.

Cuốn Oxford Learner’s Pocket Dictionary cung cấp kho từ vựng tiếng Anh phong phú với hơn 38.000 từ và cụm từ thông dụng. Cuốn sách giúp người học làm quen với ngữ nghĩa của từng từ và cách phát âm chuẩn xác. Cùng với đó, cuốn từ điển này cũng cung cấp các ví dụ rõ ràng để người học hiểu được cách sử dụng từ trong các ngữ cảnh cụ thể.

Ảnh chụp nội dung trong cuốn Oxford Learner's Pocket Dictionary. Ảnh MCBooks

Bên cạnh việc học từ vựng, việc nắm vững ngữ pháp tiếng Anh cũng rất quan trọng. Cuốn Oxford Learner’s Pocket Grammar cung cấp cho người học 180 chủ điểm ngữ pháp cơ bản đến nâng cao. Những chủ điểm này được trình bày một cách cô đọng và dễ hiểu, giúp người học nắm bắt các cấu trúc ngữ pháp nhanh chóng mà không cảm thấy quá tải. Bộ sách này được thiết kế đặc biệt cho những ai muốn củng cố nền tảng ngữ pháp vững chắc và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

Ảnh chụp nội dung trong cuốn Oxford Learner's Pocket Grammar. Ảnh MCBooks

Cuốn cuối cùng trong bộ sách là Oxford Learner’s Pocket Phrasal Verbs and Idioms, một tài liệu đặc biệt quan trọng giúp người học sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên và trôi chảy. Cuốn sách này cung cấp hơn 1.500 cụm động từ và thành ngữ phổ biến trong giao tiếp hằng ngày cùng với các ví dụ minh họa chi tiết giúp người học dễ dàng hiểu và áp dụng vào thực tế. Việc sử dụng thành thạo cụm động từ và thành ngữ sẽ giúp người học giao tiếp một cách linh hoạt giống như những người bản ngữ thực thụ.

Ảnh chụp nội dung trong cuốn Oxford Learner's Pocket Phrasal Verbs and Idioms. Ảnh: MCBooks

Điều đầu tiên khiến bộ sách này trở nên đặc biệt là tính linh hoạt và tiện dụng. Các cuốn sách đều có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo trong ba lô hay túi xách, giúp người học có thể tra cứu từ vựng, ngữ pháp hay cụm động từ mọi lúc mọi nơi. Việc học tiếng Anh giờ đây không còn giới hạn trong không gian lớp học hay sách vở cồng kềnh. Bạn có thể dễ dàng học khi đang di chuyển, trong quán cà phê hay trong những phút rảnh rỗi tại nơi làm việc.

Bên cạnh đó, bộ sách còn đặc biệt phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên và những người chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEIC, VSTEP. Các từ vựng và ngữ pháp được chọn lọc kỹ càng, giúp người học chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi này. Đặc biệt, cuốn Oxford Learner’s Pocket Phrasal Verbs and Idioms là một công cụ cực kỳ hữu ích cho việc luyện thi, giúp người học làm quen với các cụm từ và thành ngữ phổ biến, điều mà nhiều người gặp khó khăn trong quá trình luyện thi.

Ngoài ra, bộ từ điển này còn rất phù hợp cho những người học tiếng Anh muốn cải thiện khả năng giao tiếp trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Sử dụng thành thạo từ vựng, ngữ pháp chính xác và các cụm động từ, thành ngữ sẽ giúp người học giao tiếp tự tin và tự nhiên hơn trong các tình huống đa dạng.

Ảnh: MCBooks

MCBooks - một trong những đơn vị phát hành sách hàng đầu tại Việt Nam đã mua bản quyền và chính thức phát hành bộ từ điển Oxford Learner’s Pocket. Đây là một bước đi chiến lược của MCBooks với mục tiêu cung cấp cho người học Việt Nam những công cụ học tập chất lượng cao chuẩn quốc tế, giúp nâng cao trình độ ngoại ngữ và chinh phục các kỳ thi tiếng Anh.

Bộ từ điển Oxford Learner’s Pocket là một công cụ học tập tuyệt vời giúp người học cải thiện trình độ tiếng Anh một cách toàn diện. Với ba cuốn sách về từ vựng, ngữ pháp và cụm động từ/ thành ngữ, bộ sách này không chỉ giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp mà còn là người bạn đồng hành lý tưởng trong việc ôn luyện các kỳ thi tiếng Anh quốc tế.

Bích Đào