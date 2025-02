Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai các công việc phục vụ cho việc bàn giao, tiếp nhận, vận hành nhiệm vụ về lý lịch tư pháp đảm bảo kịp thời, tiến độ, hiệu quả.

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã phối hợp, làm việc với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để hướng dẫn, giới thiệu về Hệ thống Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp (LLTP), nội dung nhiệm vụ quản lý nhà nước về LLTP và dịch vụ công cấp Phiếu LLTP để các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp cận, nắm vững, chủ động chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ này.

Ngày 27/2, Bộ Tư pháp tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng tại buổi lễ. Ảnh: H.M

Tham dự lễ bàn giao có ông Nguyễn Thanh Tịnh (Thứ trưởng Bộ Tư pháp), Thượng tướng Lê Quốc Hùng (Thứ trưởng Bộ Công an) và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp và Bộ Công an.

Nhiệm vụ về lý lịch tư pháp tới đây sẽ do Bộ Công an chính thức thực hiện từ ngày 1/3/2025. Việc chuyển giao nhiệm vụ lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lý lịch tư pháp.