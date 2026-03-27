Thứ trưởng Phan Chí hiếu phát biểu tại hội nghị

Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật ra đời có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, minh bạch, ổn định, có tính cạnh tranh, được thực hiện nghiêm minh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu kêu gọi vận động, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Đặng Trần Anh Tuấn cho biết, Quỹ phải nhanh chóng đi vào vận hành ổn định, chuyên nghiệp, mang lại giá trị gia tăng và tạo ra kết quả cụ thể.

Ông Đặng Trần Anh Tuấn kêu gọi vận động cho Quỹ

Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cũng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các chuyên gia và các cơ sở đào tạo nghiên cứu cùng cộng đồng pháp lý tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Quỹ bằng những hình thức phù hợp, hợp pháp và thiết thực.

Ông Đặng Trần Anh Tuấn mong muốn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà tài trợ hãy nhìn nhận Quỹ không chỉ là nơi tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ tài trợ mà là một thiết chế để kết nối trách nhiệm xã hội với mục tiêu hoàn thiện thể chế quốc gia phục vụ cho mục tiêu phát triển, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay theo chỉ đạo là “thể chế phục vụ cho mục tiêu phát triển 2 con số”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chia sẻ, Quỹ được thành lập với mô hình quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ Tư pháp, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Ngoài kinh phí hoạt động hàng năm do Nhà nước đảm bảo, Quỹ được phép huy động thêm các nguồn lực xã hội để thực hiện hỗ trợ, tài trợ trên phạm vi toàn quốc cho các dự án, nhiệm vụ, hoạt động liên quan tới công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật không được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoặc cần bổ sung kinh phí nhằm tạo thay đổi đột phá, tích cực, hiệu quả và bền vững trong công tác này.

Để Quỹ sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ khẩn trương ban hành các quy định, quy chế hoạt động của Quỹ theo thẩm quyền; xác định đúng định hướng ưu tiên để tài trợ trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó cũng cần hoàn thiện các quy định về tiếp nhận, thẩm định, quyết định hỗ trợ, giải ngân, giám sát, đánh giá, cơ chế công khai thông tin, quản trị rủi ro, kiểm soát xung đột lợi ích và giám sát chặt chẽ để Quỹ hoạt động đúng tôn chỉ mục đích.

Thu Loan