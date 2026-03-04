Lá phiếu của cử tri nhỏ bé về hình thức, giản dị trong thao tác, nhưng lại là nơi quyền làm chủ của nhân dân được cụ thể hóa, nơi tính chính danh của quyền lực nhà nước được xác lập, và nơi niềm tin xã hội được gửi gắm một cách trang trọng nhất.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 không chỉ là một mốc thời gian trong lịch trình pháp luật, mà là thời điểm để toàn xã hội nhìn lại và khẳng định giá trị nền tảng của chế độ ta: Mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7 phường Tam Thắng, TPHCM

Trong thiết chế dân chủ đại diện, bầu cử không đơn thuần là lựa chọn nhân sự. Bầu cử là cơ chế để nhân dân thực hiện quyền ủy quyền, còn Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp thực hiện quyền được ủy thác ấy trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.

Nếu không có sự ủy quyền minh bạch, bình đẳng và tự do thông qua lá phiếu, quyền lực nhà nước sẽ thiếu đi cơ sở chính trị – pháp lý căn bản.

Chính vì vậy, các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín không chỉ là quy trình kỹ thuật mà là bảo đảm để mỗi lá phiếu phản ánh trung thực ý chí của cử tri và bảo vệ phẩm giá chính trị của từng công dân.

Giá trị tinh thần của lá phiếu trước hết nằm ở chỗ nó trao cho mỗi người dân một vị trí bình đẳng trong đời sống chính trị. Dù là nông dân, công nhân, trí thức hay doanh nhân, dù ở đô thị hay nông thôn, khi cầm lá phiếu trên tay, mỗi công dân đều có một tiếng nói ngang nhau trong việc lựa chọn người đại diện. Khoảnh khắc ấy tạo nên sự thống nhất giữa quyền và trách nhiệm: Quyền được lựa chọn và trách nhiệm suy nghĩ thận trọng về lựa chọn của mình.

Một xã hội trưởng thành là xã hội mà cử tri không chỉ đi bầu cho đủ, mà đi bầu với ý thức cân nhắc về năng lực, bản lĩnh, đạo đức và chương trình hành động của ứng cử viên.

Ở góc độ chính trị, lá phiếu là nền tảng của tính chính danh. Quốc hội – cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất – chỉ có thể thực hiện trọn vẹn chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước khi được hình thành từ sự lựa chọn thực chất của cử tri.

Hội đồng Nhân dân các cấp cũng vậy, với vai trò quyết định các vấn đề của địa phương và giám sát hoạt động của chính quyền cùng cấp, phải được đặt trên nền tảng ủy quyền rõ ràng. Mỗi nhiệm kỳ mới là một lần làm mới niềm tin. Và mỗi lá phiếu chính là sự khẳng định rằng nhân dân tiếp tục trao gửi trách nhiệm cho những người mà mình tin tưởng.

Điều đáng lưu ý là lá phiếu không chỉ trao quyền, mà còn đặt ra yêu cầu trách nhiệm giải trình. Trong cơ chế dân chủ đại diện, ủy quyền không phải là trao trắng. Đại biểu được bầu ra phải thường xuyên liên hệ với cử tri, lắng nghe tâm tư, phản ánh trung thực ý kiến nhân dân vào nghị trường và chịu sự giám sát của nhân dân.

Nếu coi lá phiếu là điểm khởi đầu của một hợp đồng chính trị – xã hội, thì trách nhiệm của đại biểu chính là thực hiện đầy đủ cam kết trước cử tri. Niềm tin vì thế vừa là tiền đề, vừa là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng lập pháp và tăng cường giám sát quyền lực, yêu cầu đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày càng cao.

Cử tri không chỉ kỳ vọng vào phẩm chất chính trị vững vàng mà còn đòi hỏi năng lực chuyên môn, tư duy phản biện, khả năng tham gia xây dựng chính sách và bản lĩnh bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân. Lá phiếu vì vậy mang theo kỳ vọng về chất lượng đại diện – chất lượng của các quyết sách, chất lượng của hoạt động giám sát, và chất lượng của sự gắn bó giữa đại biểu với cử tri.

Giá trị tinh thần của lá phiếu còn thể hiện ở chỗ nó củng cố sự gắn kết xã hội. Khi hàng triệu công dân cùng tham gia một tiến trình dân chủ, cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong cùng một ngày, đó là biểu hiện sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mỗi khu vực bỏ phiếu trở thành không gian gặp gỡ của ý chí chung, nơi những khác biệt cá nhân được dung hòa trong mục tiêu chung là xây dựng đất nước phát triển, ổn định và bền vững. Sự tham gia đầy đủ, tự giác và trách nhiệm của cử tri chính là minh chứng cho niềm tin vào thể chế và vào tương lai.

Tuy nhiên, để lá phiếu thực sự phát huy giá trị, điều quan trọng không kém là môi trường bầu cử minh bạch, thông tin đầy đủ và điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền của mình.

Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý danh sách cử tri, công khai thông tin ứng cử viên, bảo đảm an toàn dữ liệu… là những yếu tố góp phần nâng cao tính chính xác và công bằng của tiến trình bầu cử. Nhưng dù công nghệ có phát triển đến đâu, yếu tố cốt lõi vẫn là ý thức công dân. Không có sự quan tâm, không có sự suy nghĩ thấu đáo, lá phiếu sẽ chỉ còn là hình thức.

Điều đáng suy ngẫm là lá phiếu cũng phản ánh mức độ quan tâm của xã hội đối với các vấn đề công. Một cử tri hiểu rõ vai trò của Quốc hội và HĐND, hiểu rõ quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu, sẽ có cách lựa chọn khác với người thờ ơ. Bởi vậy, bầu cử không chỉ là sự kiện của một ngày mà là kết quả của cả quá trình giáo dục chính trị – pháp lý, nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa dân chủ trong cộng đồng.

Khi bước vào cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026 – 2031, chúng ta không chỉ chuẩn bị cho một danh sách đại biểu mới, mà chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước và địa phương. Những thách thức về tăng trưởng bền vững, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế đòi hỏi Quốc hội và HĐND các cấp phải tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Và để làm được điều đó, nền tảng không gì khác chính là niềm tin của nhân dân được gửi gắm qua từng lá phiếu.

Một lá phiếu nhỏ có thể không tạo ra âm thanh lớn, nhưng nó tạo nên nền tảng vững chắc cho cả hệ thống chính trị. Nó nhắc nhở rằng quyền lực chỉ có ý nghĩa khi bắt nguồn từ sự ủy quyền của nhân dân. Nó khẳng định rằng dân chủ không phải là khái niệm trừu tượng, mà là hành động cụ thể của từng công dân. Và nó đặt ra yêu cầu rằng mọi cơ quan dân cử phải luôn ý thức về nguồn gốc quyền lực của mình – từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ.

Giữ gìn giá trị của lá phiếu cũng chính là giữ gìn niềm tin. Khi cử tri bước tới hòm phiếu với tinh thần trách nhiệm, khi đại biểu được bầu ra với ý thức sâu sắc về nghĩa vụ trước nhân dân, khi cơ chế giám sát được thực thi nghiêm túc, thì lá phiếu không chỉ là biểu tượng của quyền làm chủ, mà còn là bảo chứng cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của cuộc bầu cử – ý nghĩa vượt lên trên một sự kiện chính trị định kỳ, trở thành điểm tựa tinh thần của nền dân chủ và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.