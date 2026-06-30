Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 21/11/2021 của Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 đã xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Những cung đường tuyệt đẹp của Việt Nam từng xuất hiện trong phim "578" của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa là trụ cột, nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Dự án phim Profile Đất nước của tôi (Vietnam: Beyond Words) là một bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam.

Profile Đất nước của tôi có thời lượng 15 phút, được hình thành với mục tiêu tạo ra bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia toàn diện nhất từ trước đến nay, ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, chiều sâu lịch sử, sự phong phú của văn hóa và tinh thần con người Việt Nam trên khắp 34 tỉnh, thành và vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ê-kíp thực hiện là các nhà làm phim chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam phối hợp cùng chuyên gia nước ngoài, với năng lực và kinh nghiệm đủ sức tạo ra một tác phẩm chinh phục công chúng.

Đạo diễn Lương Đình Dũng.

Đạo diễn Lương Đình Dũng - Giám đốc sáng tạo của dự án cho biết anh đã ấp ủ dự án nhiều năm tuy nhiên anh từ chối tiết lộ chi phí sản xuất bộ phim. Phim dự kiến được bấm máy vào đầu tháng 10 tới, ghi hình tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố và vùng biển, đảo của Tổ quốc với sự tham gia của hơn 300 người. Dự án dự kiến ra mắt vào ngày Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.

Sau khi công bố, bộ phim sẽ được sử dụng tại các sự kiện văn hóa trong nước, quốc tế và trên các nền tảng số. Dự án hướng đến đến việc tích hợp công nghệ QR gắn tại các cơ quan ngoại giao, cửa khẩu, các địa điểm công cộng, khách sạn, tàu, các tuyến vận tải hàng không, đường thuỷ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và công dân dễ dàng tiếp cận các nội dung quảng bá nâng cao hình ảnh quốc gia.

Đồng hành với dự án, ông Đỗ Quốc Việt - Phó cục trưởng Cục Điện ảnh nhận định, đây là nỗ lực đáng kỳ vọng trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh. Ông cho biết sẽ hỗ trợ nhà sản xuất về chuyên môn, đồng thời phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác quảng bá đối ngoại.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch Tạ Quang Đông.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch Tạ Quang Đông đặt nhiều kỳ vọng ở Profile Đất nước của tôi. Theo ông, giá trị của bộ phim không nằm ở việc giới thiệu được bao nhiêu danh lam thắng cảnh hay bao nhiêu di sản mà ở khả năng tạo ra cảm xúc để người xem muốn đến Việt Nam, muốn trải nghiệm, muốn thưởng thức những điều chỉ có thể cảm nhận bằng chính hành trình của mình.

"Từ việc muốn ngồi trên một chiếc xích lô, ăn một bát phở, đến khám phá văn hóa, con người và những vùng đất phía sau những khuôn hình của bộ phim, đó mới là điều chúng tôi mong muốn", ông nói.

Thứ trưởng cũng cho rằng bộ phim dài 15 phút chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình lớn hơn. Từ nền tảng đó, sẽ còn nhiều dự án tiếp tục kể sâu hơn về văn hóa, ẩm thực, trang phục, di sản và bản sắc của từng địa phương, góp phần hình thành một hệ thống sản phẩm quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh.