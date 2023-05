A Tourist’s Guide to Love (Bí kíp tình yêu của một du khách) là bộ phim nước ngoài đầu tiên quay tại Việt Nam sau đại dịch Covid-19 với bối cảnh đẹp trải dài từ TP.HCM, Hà Nội đến Đà Nẵng, Hội An và Hà Giang.

Ra mắt khán giả toàn cầu từ 21/4, Bí kíp tình yêu của một du khách đã trở thành phim tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix với 20,92 triệu giờ từ 24-30/4.

Cảnh phim được quay tại Hội An.

Hai tuần sau khi phát hành, phim vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Top 10 toàn cầu cho Phim (tiếng Anh). Đồng thời, Bí kíp tình yêu của một du khách cũng lọt Top 10 tại 89 quốc gia trên Netflix và xếp hạng nhất ở Việt Nam, Canada, Costa Rica, Bulgaria, Phần Lan, Nam Phi...

Nation TV (Thái Lan) nêu bật 5 thành phố lớn của Việt Nam có trong phim, trong khi Antara News (Indonesia) ca ngợi Nhà hát Lớn Hà Nội khi tác phẩm thu hút lượt xem ở Indonesia. Trong một bài phỏng vấn với The Hollywood Reporter (Mỹ), nam diễn viên Ben Feldman đã chia sẻ những địa điểm du lịch Hà Nội yêu thích của anh suốt thời gian quay tại Việt Nam.

'Bí kíp tình yêu của một du khách' là bộ phim quảng bá du lịch Việt Nam trên quy mô toàn cầu.

Cũng trên tờ The Hollywood Reporter ngày 29/4 có bài: Where to Travel in Vietnam After Watching ‘A Tourist’s Guide to Love’ (Du lịch tới địa điểm nào của Việt Nam sau khi xem 'Bí kíp tình yêu của một du khách').

Ngoài ra, các bài hát trong phim cũng là nguồn cảm hứng cho Spotify. A Tourist's Guide to Love Netflix Soundtrack đề cập đến các nghệ sĩ Việt có loạt bài hát quen thuộc đã xuất hiện như: Em chào Tết, Đi đu đưa đi của Bích Phương, GPS của Pixel Neko, Mỹ Anh, LostOwl, Nam Ngô và Cho không của Suboi.