Siết quản lý nội dung số, xử lý mạo danh bằng AI

Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là tình trạng mạo danh người nổi tiếng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để quảng cáo sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, pháp luật hiện hành đã có quy định rõ ràng đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật và sử dụng công nghệ gây nhầm lẫn cho người dùng.

Theo đó, các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI bắt buộc phải gắn nhãn nhằm đảm bảo tính minh bạch. Trong lĩnh vực quảng cáo, các hành vi quảng bá sai sự thật có thể bị xử phạt từ 60-80 triệu đồng. Việc mạo danh người nổi tiếng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nghệ sĩ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2026.

Cùng với đó, Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số tiếp tục được đẩy mạnh triển khai. Sau khi ban hành, bộ quy tắc đã nhận được sự đồng thuận từ cộng đồng, đặc biệt là các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và doanh nghiệp nền tảng số. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tăng cường truyền thông, tổ chức hội nghị phổ biến và triển khai nhiều hình thức tuyên truyền nhằm xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh.

Tăng cường kiểm soát hoạt động biểu diễn

Liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, việc quản lý và xử lý vi phạm hiện được phân cấp cho các địa phương theo quy định tại Nghị định 144/2020.

Đối với các hiện tượng gây tranh luận như nội dung phản cảm trong sản phẩm âm nhạc hay tình trạng hát nhép, Bộ đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời nâng cao chất lượng nghệ thuật biểu diễn.

Đáng chú ý, trước tranh cãi liên quan đến MV Truth or Dare của Jun Phạm, cơ quan chức năng tại TPHCM đang tiến hành thẩm định, lấy ý kiến hội đồng chuyên môn và sẽ công bố kết luận chính thức trong thời gian tới. Trước đó, phía nghệ sĩ đã chủ động gỡ bỏ sản phẩm khỏi các nền tảng.

Bộ cũng dự kiến tổ chức hội thảo chuyên đề về việc sử dụng kỹ thuật thay thế trong biểu diễn (âm thanh thu sẵn), nhằm làm rõ ranh giới giữa hỗ trợ kỹ thuật và vi phạm quy định biểu diễn trực tiếp.

Gỡ hàng nghìn nội dung xấu độc trên nền tảng số

Tại họp báo, Bộ VHTTDL cũng công bố kết quả xử lý thông tin xấu độc trên các nền tảng xuyên biên giới. Theo đó, Facebook đã chặn gỡ 1.568 nội dung, khóa 38 trang; YouTube gỡ 459 nội dung, xử lý 20 kênh vi phạm; TikTok gỡ 565 nội dung và hàng trăm tài khoản; nền tảng Threads cũng đã chặn gỡ các bài viết vi phạm.

Tỷ lệ xử lý đạt từ 92% đến 97%, cho thấy sự phối hợp ngày càng hiệu quả giữa cơ quan quản lý và các nền tảng công nghệ trong việc làm sạch môi trường mạng.

Trong quý II/2026, Bộ VHTTDL sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến các lĩnh vực văn hóa, du lịch, điện ảnh, thư viện và xuất bản; đồng thời xây dựng Bộ chỉ số văn hóa quốc gia và hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.