Đầu tháng 4, MV Truth or Dare của ca sĩ Jun Phạm ra mắt có chứa một số hình ảnh nhạy cảm, được cho là "gợi ẩn ý tình dục", đồng thời không dán nhãn phân loại độ tuổi.

Sau thời gian ngắn phát hành, sản phẩm vấp phải nhiều tranh cãi từ khán giả.

Jun Phạm gây tranh cãi vì MV chứa nhiều yếu tố nhạy cảm.

Trong buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phản hồi về vụ việc trên.

"Chúng tôi đang trong quá trình thẩm định, đánh giá, lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, các cơ quan chức năng, chuyên gia và sớm có kết luận chính thức để thông tin đến quý báo", Sở nêu quan điểm.

Trước ồn ào về dự án mới, ca sĩ Jun Phạm cho biết muốn nỗ lực làm mới mình.

"Với tôi, đây chỉ là một concept, không phải một câu chuyện đời thực. Là một nghệ sĩ với nhiều vai trò, tôi sẽ luôn tiếp tục khám phá nhiều màu sắc khác của mình trong tương lai", anh giải thích.

Cơ quan quản lý cho biết thêm tại Việt Nam, các video ca nhạc (MV) phát hành trên không gian mạng hiện nay chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau, từ quy định về nghệ thuật biểu diễn đến an ninh mạng và sở hữu trí tuệ.

Đối với quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Nghị định 144 của Chính phủ quy định cụ thể ở Điều 3, Điều 7 và Điều 21. Việc phân loại độ tuổi cho sản phẩm âm nhạc phát hành trên các nền tảng số hiện nay chưa có quy định dán nhãn phân loại độ tuổi.

Sở Văn hóa đang xem xét, thẩm định MV của Jun Phạm.

Tối cùng ngày, công ty quản lý của nghệ sĩ Jun Phạm đã chính thức phát đi thông báo liên quan đến MV Truth or Dare sau khi sản phẩm bị chỉ trích từ đại đa số khán giả.

Theo đó, ê-kíp cho biết quyết định được đưa ra xuất phát từ mong muốn mang đến một sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ khán giả. Công ty quản lý khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, bao gồm Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM và các đơn vị liên quan, trong những ngày làm việc tiếp theo.

Công ty quản lý cho biết đã chủ động ngừng phát hành MV trên các nền tảng trực tuyến từ 21h00 ngày 9/4/2026. Hành động này được lý giải là nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình thẩm định đang diễn ra của cơ quan quản lý.

