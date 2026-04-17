Anh Quang Triệu (SN 1983, quê gốc Tây Ninh, hiện sống ở TPHCM) đã có 18 năm làm con rể của ông Văn Hùng (SN 1966, quê An Giang).

Bố mẹ vợ và chàng rể từng sống chung nhà 10 năm ở TPHCM, tình cảm rất tốt đẹp. Cách đây 8 năm, vợ chồng ông Hùng mới tạm biệt con gái, con rể để về quê dưỡng già.

Khoảnh khắc xúc động khi bố vợ ghé thăm con rể trong bệnh viện. Nguồn: Phạm Lợi

Năm 2022, anh Triệu phát hiện mắc bệnh ung thư gan. Năm đầu tiên phát bệnh, anh phải nhập viện 3 lần để điều trị, sau đó bệnh tình dần thuyên giảm. Anh có thể sinh hoạt và làm việc bình thường.

Tuy nhiên, thời gian gần đây bệnh tình của anh tái phát, phải nhập viện gấp vào đầu tháng 4/2026.

“Sức khỏe của anh ấy không mấy khả quan, bác sĩ nói khối u ở gan không thể tiếp tục điều trị nữa”, chị Phạm Lợi (SN 1990)- vợ anh Triệu cho biết.

Hay tin con rể nhập viện, ông Hùng tức tốc bắt xe khách, vượt 200km từ quê lên thành phố thăm nom, trong khi ông cũng vừa xuất viện 1 tuần sau ca phẫu thuật đường ruột.

“Trước đó, bố tôi cũng làm phẫu thuật ở bệnh viện này. Bố vừa xuất viện về nhà được 1 tuần thì chồng tôi lại phải vào điều trị. Dù sức khỏe chưa ổn hẳn, bố vẫn lặn lội đến thăm con rể”, chị Lợi kể.

Chị Lợi cho hay, ngay khi xuống xe khách, ông Hùng bắt xe ôm đến thẳng bệnh viện. Vừa đến cổng viện, ông đã bật khóc nức nở nhưng rồi nhanh tay lau nước mắt vì sợ con rể thấy cảnh đó sẽ buồn.

Tuy nhiên, khoảnh khắc bước vào phòng, thấy con rể yếu ớt nằm trên giường bệnh, ông Hùng không thể kìm nén. Ông mếu máo ôm lấy chàng rể trong nỗi xúc động nghẹn ngào.

“Bố tôi nói với anh ấy ‘ba thương con quá con ơi. Kể mà ba chịu được bệnh thay con thì ba cũng bằng lòng. Ba mẹ thương con nhất nhà’. Khoảnh khắc ấy, tôi và mọi người xung quanh đều thương hai cha con rất nhiều”, chị Lợi xúc động kể.

Sau 1 tuần điều trị, anh Triệu được các bác sĩ cho về theo dõi thêm. Ngày con rể xuất viện, ông Hùng đến đón con về. Sau đó, ông ở lại TPHCM thêm mấy ngày động viên con rể chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe rồi mới trở về quê.

“Từ hôm đó đến nay, ngày nào bố tôi cũng gọi điện hỏi thăm anh ấy. Bố thương anh và động viên anh nhiều”, chị Lợi nói.

Chị Lợi chia sẻ, chồng và bố của chị đều là những người đàn ông sống tình cảm nên được mọi người thương quý. Suốt bấy nhiêu năm, đôi bên luôn xem nhau như cha con ruột, đối xử với nhau một cách chân thành, không có chút gượng gạo hay kiêng dè.

“Bố mẹ sống cùng vợ chồng tôi 10 năm. 10 năm ấy, đôi bên chưa một lần mâu thuẫn. Bố mẹ tôi thương anh thật lòng, còn anh thì lễ phép, hiếu nghĩa. Phần tình cảm ấy, đến tôi cũng ngưỡng mộ.

Chồng tôi là con rể duy nhất của bố nên bố càng thương hơn”, chị Lợi nói.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc bố vợ bật khóc khi thấy con rể trên giường bệnh thu hút hơn 600 nghìn lượt xem, gần 20 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok sau vài ngày đăng tải.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận cảm xúc về khoảnh khắc này: “Con rể phải sống thế nào thì cha vợ mới yêu thương dạt dào như vậy”; “Hai cha con tình cảm thế này chắc bình thường hợp nhau lắm. Chúc chàng rể mau khỏe, gia đình sớm được sum vầy”...