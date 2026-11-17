Nhãn hàng Bobby giới thiệu dòng tã quần siêu cao cấp Bobby Royal Silk ứng dụng vi sợi Microfiber, bề mặt đa vùng thấm mịn gấp 2 lần tơ tằm cùng lõi nén mỏng 2mm thấm hút tới 12 giờ, bảo vệ toàn diện làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ.

Đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe bảo vệ làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ

Trong những năm đầu đời, làn da bé rất mỏng manh, dễ bị hằn đỏ thậm chí phồng rộp bởi ma sát thường xuyên với tã. Khi bé dần lớn lên, những chuyển động co duỗi và vận động ngày càng linh hoạt hơn cũng đồng nghĩa với việc sự cọ xát với tã ngày càng tăng. Vì vậy, ba mẹ đang ngày càng chú ý đến các loại tã đảm bảo sự mềm mại, vừa vặn mà vẫn thoải mái trong suốt quá trình sử dụng.

Chiếc tã phù hợp cần có cả bề mặt lẫn thun chân êm mềm, mang lại cảm giác dễ chịu ở mọi vùng da tiếp xúc trực tiếp với tã, đồng thời hỗ trợ ngăn tràn. Một nhu cầu quan trọng khác là tã phải thấm hút nhanh, giảm phân lỏng dính da để hạn chế tối đa tình trạng hăm tã, mẩn ngứa kích ứng ở trẻ. Sau thời gian thấm hút, tã vẫn phải có độ mỏng nhẹ để không khiến bé bị phồng cộm, khó chịu. Bên cạnh đó, một thiết kế thuận tiện khi thay, giúp ba mẹ thao tác dễ dàng, không ảnh hưởng tới bé cũng ngày càng được quan tâm.

Từ những nhu cầu đó, Bobby phát triển dòng sản phẩm siêu cao cấp Bobby Royal Silk để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ngày càng khắt khe của ba mẹ - từ chất liệu tiếp xúc, khả năng thấm hút đến sự thuận tiện khi sử dụng.

Bobby Royal Silk - dòng tã quần siêu cao cấp mới của Bobby lên kệ từ tháng 10/2026

Ba công nghệ nổi bật trên dòng tã siêu cao cấp Bobby Royal Silk

Silk Touch Wide Gathers - thun chân mở rộng êm mềm

Bobby Royal Silk nổi bật với hệ thun chân dạng màng mở rộng, cấu thành từ các vi sợi Microfiber siêu mảnh. Khác các loại tã siêu cao cấp khác với thiết kế thun chân dạng sợi co rút, tạo nhiều điểm tiếp xúc và lực ôm tập trung quanh đùi bé, Bobby Royal Silk có cấu trúc màng mở rộng giúp phân bổ độ ôm đều hơn trên vùng da tiếp xúc. Tựa như một lớp lụa mỏng mềm mại ôm vừa vặn đùi bé, thiết kế hạn chế cảm giác siết và ma sát và hỗ trợ ngăn tràn.

Silk Soft Sheets - Bề mặt mềm mịn như lụa

Bề mặt tã mang đến cảm giác êm mịn như lụa thượng hạng khi tiếp xúc với làn da bé. Đặc biệt, cấu trúc màng thấm đa vùng được thiết kế với các lỗ thấm lớn ở trung tâm, rãnh dẫn thấm dọc và họa tiết hoa dập nổi hai bên, hỗ trợ tiếp nhận và dẫn phân lỏng, hạn chế chất bẩn lưu lại trên bề mặt và tiếp xúc với da bé. Nhờ đó, sự mềm mại đi cùng khả năng giữ bề mặt sạch thoáng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc làn da sơ sinh.

Silk Thin 2mm Slim Core - lõi nén mỏng chỉ 2 mm

Bobby Royal Silk sử dụng công nghệ ép lõi mỏng chỉ 2 mm, giúp tã gọn nhẹ và hạn chế tình trạng phồng cộm sau thấm hút. Dù sở hữu thiết kế mỏng, sản phẩm vẫn đáp ứng khả năng thấm hút lên đến 12 giờ, đảm bảo khô thoáng, thoải mái cho bé.

Ba đặc điểm này tạo nên sự hoàn thiện của Bobby Royal Silk: êm mềm tại vùng da tiếp xúc, hỗ trợ giảm phân lỏng dính da và giữ chiếc tã gọn nhẹ sau khi sử dụng.

Bên cạnh chất liệu và khả năng thấm hút, Bobby Royal Silk dành riêng thiết kế tã quần mở một bên cho size NB và S, phù hợp với việc thay tã khi bé đang nằm. Thao tác thay tã không cần phải nhấc cao chân bé, hạn chế ảnh hưởng đến hệ xương khớp non nớt; đồng thời không đánh thức bé khi ngủ.

Hệ thống kích cỡ đa dạng

Bobby Royal Silk có các size tã từ NB đến 3XL. Hiện Tã quần Siêu cao cấp Bobby Royal Silk đã có mặt trên các gian hàng chính hãng của Bobby trên Shopee, TikTok Shop.

Với ba mẹ đang tìm một chiếc tã siêu cao cấp cho bé, Tã quần mở một bên Bobby Royal Silk là lựa chọn đáng ưu tiên nhờ sự kết hợp giữa thun chân êm ái, bề mặt đa vùng thấm êm mềm như lụa thượng hạng, giảm phân lỏng dính da, lõi ép mỏng 2mm thấm hút tới 12 giờ và thiết kế mở một bên thuận tiện. Sự chăm chút ở từng chi tiết mang đến trải nghiệm mềm mại, khô thoáng và thoải mái cho con ngay từ những ngày đầu đời.

(Nguồn: Diana Unicharm)