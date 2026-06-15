MV Lá ngọc cành vàng của ca nương Kiều Anh là sự kết hợp giữa nhạc sĩ Tuấn Cry, nhà sản xuất âm nhạc DuongK và đạo diễn Hoàng Đăng.

Bài hát thuộc thể loại dân gian đương đại do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông trong thời hiện đại, đề cao tinh thần tự do tự tại giữa cuộc đời nhiều thăng trầm.

Ở đó, họ tự định nghĩa giá trị của bản thân, lựa chọn cách sống và tự quyết định hạnh phúc. Họ không phủ nhận tình yêu nhưng cũng không ngồi chờ được chọn mà chủ động dấn thân, trưởng thành giữa những biến động và thử thách của cuộc đời.

Ca nương Kiều Anh diễn bài "Lá ngọc cành vàng" tại họp báo

MV giàu yếu tố văn hóa lẫn tính nghệ thuật. Đội ngũ đạo diễn, sáng tạo khai thác nhiều nét văn hóa dân tộc như: các giá đồng Thoải phủ trong tín ngưỡng thờ Mẫu làm lễ; hình tượng lấy cảm hứng từ vị Thánh cô của Nhạc phủ; nghệ thuật khảm xà cừ truyền thống; trang phục lấy cảm hứng từ nghệ thuật gốm hoa lam; hoa văn trang trí trong mỹ thuật cung đình thời Nguyễn; hình tượng nữ giới trong thơ Hồ Xuân Hương nói riêng và thơ Nôm nói chung; quả trứng gợi nhắc tới truyền thuyết Mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng... Sản phẩm còn có 5 set quay tương ứng với Ngũ hành gồm Kim, Thủy, Mộc, Hỏa và Thổ.

Một số cảnh ấn tượng trong MV. Ảnh: Chụp màn hình

Đại cảnh ấn tượng nhất MV là Kiều Anh cùng hàng chục ca nương với độ tuổi trải dài từ 12 tuổi đến gần 90 tuổi ngồi trên một tấm chiếu trước sân đình. Cô muốn MV thay lời tri ân gửi đến các thế hệ nghệ nhân đã gìn giữ nghệ thuật ca trù cổ truyền của Việt Nam.

Sau khi xem MV, GS. TS Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhận xét: "Sản phẩm gây ấn tượng với ý tưởng 'lá ngọc cành vàng' ngày nay, không chỉ dừng lại ở truyền thống ngày xưa mà trên cơ sở truyền thống đó, người phụ nữ vươn lên hòa nhập với thời đại. MV lấy cảm hứng hình ảnh Mẫu Thượng Ngàn, điều đó làm tôi thấy thú vị".

Ca nương Kiều Anh. Ảnh: NVCC

Trước câu hỏi của phóng viên VietNamNet: "MV này tiêu tốn bao nhiêu tỷ đồng?", ca nương Kiều Anh bật cười, nói: "Tôi chưa tính tổng số vì vẫn chưa trả hết tiền cho ê-kíp. Ban đầu, tôi ứng trước một khoản, càng về sau càng phát sinh. Tôi kỳ lắm, làm MV chỉ có thêm tiền chứ chẳng bớt được đồng nào. Tôi gật đầu trước tất cả yêu cầu làm thêm cái này, cái kia từ ê-kíp".

Cô không đặt nặng đã tiêu tốn bao nhiêu tiền vì suy nghĩ "được Trời thương, gặp nhiều may mắn thì phải cống hiến tương xứng".

Trích đoạn MV "Lá ngọc cành vàng"