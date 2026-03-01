Ca nương Kiều Anh tung MV đầu tay, 8 khách mời không nhận cát-sê

Tối 11/3, ca nương Kiều Anh chính thức phát hành MV đầu tay mang tên Nhả vía. Đây là sản phẩm âm nhạc được cô thai nghén trong hơn nửa năm, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sau hành trình tạo dấu ấn tại Chị đẹp đạp gió 2024.

MV quy tụ dàn khách mời đình đám của Vpop gồm rapper Pháo, BB Trần, Misthy, DJ Mie, Quỳnh Anh Shyn, Muội, Ngọc Thanh Tâm và Phùng Khánh Linh. 8 khách mời tham gia MV đều không nhận cát-sê. Điểm bất ngờ nhất mà Kiều Anh giữ kín đến phút cuối chính là sự xuất hiện của chồng cô - Văn Quỳnh.

MV xây dựng bối cảnh thiên đình Gen Z, không gian giả tưởng nơi hội tụ năng lượng tích cực từ các nghệ sĩ thuộc 3 vũ trụ giải trí Anh tài, Chị đẹp, Em xinh. Trong hành trình vừa hài hước vừa trào phúng, Kiều Anh, người sở hữu "vía yêu" lần lượt gặp gỡ từng khách mời mang những "vía" đặc trưng: vía giàu có, vía xinh đẹp, vía viral hay vía "bạo"... Hành trình khép lại khi tất cả cùng kích hoạt "Nỏ thần 4.0" để lan tỏa năng lượng tích cực.

Kiều Anh bên các đồng nghiệp thân thiết.

Ê-kíp dành hơn 1 tháng phát triển ý tưởng sáng tạo trước khi bấm máy vào tháng 1/2026, với tổng thời gian sản xuất hình ảnh vượt 3 tháng.

Ca khúc do nhạc sĩ Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà - bộ đôi đứng sau nhiều bản hit Vpop, sáng tác và hòa âm phối khí trong 5 tháng. Tiên Cookie cho biết nhóm đã dành thời gian nghiên cứu kỹ cá tính nghệ sĩ trước khi tìm ra điểm giao thoa giữa âm nhạc dân gian truyền thống và đời sống đương đại.

Kai Đinh viết tình ca cho Ninh Dương Story

Nhạc sĩ Kai Đinh cũng mới trở lại với ca khúc Mình ơi, kết hợp cùng cặp đôi Ninh Dương Story. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tùng Dương cất tiếng hát trong một sản phẩm âm nhạc chính thức, đồng hành cùng ca nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Vốn được biết đến là "nhạc sĩ tình ca" với Lễ đường viết cho đám cưới Salim - Hải Long hay Từ 1 sẽ thành 2 kể chuyện tình của chính mình, Kai Đinh tiếp tục khắc họa tình yêu qua những khoảnh khắc đời thường: một ánh nhìn rung động buổi chiều tuổi trẻ, những năm tháng ngồi cạnh nhau trò chuyện, hay những đêm tựa đầu bên nhau lặng lẽ nhìn thế gian trôi.

Để viết ca khúc, Kai Đinh đã thực hiện một cuộc "phỏng vấn" riêng với từng người trong cặp đôi. Anh chia sẻ: "Có một điểm chung ở bộ đôi mà tôi cảm nhận được là sự ưu tiên dành cho nhau trong cuộc sống. Khi làm bất cứ điều gì, họ đều nghĩ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người kia, đó là điều quan trọng để tạo nên sự gắn kết lâu dài".

MV được thực hiện theo phong cách nhật ký tình yêu, tái hiện những khoảnh khắc lãng mạn của Ninh Dương Story. Kai Đinh coi đây là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong chính hành trình cảm xúc của anh.

