Nhà sách Tân Định (TPHCM) trở thành điểm hẹn văn hóa khi Fahasa tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập (1976–2026) bằng Lễ hội Nhật Bản kết hợp buổi ra mắt manga Dan Da Dan tập 1.

Theo đó, khách tham dự có cơ hội tham gia các trò chơi tương tác và đố vui nhận poster Dan Da Dan đồng thời thưởng thức màn trình diễn âm nhạc Nhật Bản sôi động ngay trong không gian nhà sách.

Không gian manga tại lễ hội.

Sự kiện còn giới thiệu hàng loạt series manga và sách mới ra mắt như Frieren - pháp sư tiễn táng, Monster deluxe, One piece, siêu phẩm Ghibli Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki, Song mệnh cõi hoàng tuyền tập 1 với hai phiên bản thường và đặc biệt kèm quà tặng, cùng Love bullet tập 1. Các thương hiệu nhân vật toàn cầu được yêu thích như Hello Kitty, Sanrio, Doraemon, Sonny Angel cũng góp mặt làm phong phú thêm không gian lễ hội.

Chuỗi sự kiện kỷ niệm kéo dài đến tháng 8/2026.