Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập (1976 - 2026), Fahasa sẽ phát hành ấn bản độc quyền cuốn sách Giải cứu Thỏ bảy màu trong xứ sở không màu của tác giả Huỳnh Thái Ngọc - một trong những tên tuổi được độc giả trẻ quan tâm trong dòng sách minh họa và truyện tranh trong nước.

Đây là ấn phẩm hướng đến nhóm độc giả trẻ yêu thích sách minh họa, truyện tranh và ấn phẩm giải trí. Sự xuất hiện của ấn bản này cũng đánh dấu bước mở rộng danh mục sách văn học trong nước.

Ấn phẩm Thỏ bảy màu là một loạt truyện tranh ngắn do họa sĩ Huỳnh Thái Ngọc sáng tác từ năm 2014. Loạt truyện ban đầu thuộc dạng ngắn và được đăng tải chủ yếu trên mạng xã hội. Đến năm 2015, tập truyện đầu tiên của Thỏ bảy màu đã được ra mắt với tên Thỏ bảy màu - Timeline của tôi có gì?. Tập truyện thứ 2 đã được ra mắt sau đó 7 năm có tên Thỏ bảy màu và những người nghĩ nó là bạn.

Ấn phẩm Thỏ bảy màu của tác giả Huỳnh Thái Ngọc. Ảnh: Fahasa

Gắn liền với việc ra mắt ấn bản độc quyền, tác giả Huỳnh Thái Ngọc sẽ có buổi giao lưu và ký tặng sách với độc giả tại TPHCM trong khuôn khổ chương trình Tác giả của tháng - chuỗi hoạt động kết nối tác giả Việt Nam với bạn đọc.

Ngoài Huỳnh Thái Ngọc, chương trình còn có sự tham gia của nhiều tác giả khác như Tuấn Dũng, Lam, Hạ Mer, Jun Phạm, Tuệ Nghi, Anh Khang, Iris Cao, Gari và một số tác giả truyện tranh trong nước.

Dịp này, đơn vị cũng triển khai dự án Fahasa cùng bạn đọc sách - trao tặng 50 tủ sách cho 50 trường học trên toàn quốc, ưu tiên các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi học sinh còn ít cơ hội tiếp cận sách. Mỗi trường nhận được một tủ sách khoảng 500-600 đầu sách mới và sẽ được bổ sung liên tục các đầu sách trong 2 năm đầu nhằm duy trì và phát triển hiệu quả hoạt động của các tủ sách tại trường.

Tủ sách cộng đồng sẽ được trao tặng cho 50 trường học trên cả nước ở vùng nông thôn. Ảnh: HM

Theo đó, danh mục sách được chọn lọc theo từng cấp học, ưu tiên các đầu sách phục vụ trực tiếp việc học và đọc tại trường. Ngoài nguồn sách mới, đơn vị này còn đặt thùng quyên góp tại các nhà sách trong hệ thống để thu nhận sách cũ còn sử dụng tốt từ bạn đọc, sau đó phân loại và bổ sung vào tủ sách của các trường.

"Thúc đẩy văn hóa đọc và các hoạt động cộng đồng là định hướng chúng tôi luôn theo đuổi. Bên cạnh việc duy trì thói quen đọc sách trong học đường, đơn vị cũng mong muốn tạo thêm cơ hội tiếp cận sách cho học sinh ở những khu vực còn nhiều khó khăn", ông Phạm Minh Thuận - Chủ tịch Fahasa chia sẻ.