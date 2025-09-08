Ngày 8/9, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú thôn 3, xã Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) vì bị bồn chứa nước 1000 lít rơi trúng.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 6/9, trong khi đang ở trong nhà, bà Nguyễn Thị Bình bị bồn chứa 1000 lít nước từ độ cao 4m bất ngờ đổ sập, đè trúng. Phát hiện sự việc, hàng xóm đã kịp thời đưa bà Bình đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai.

Sau quá trình điều trị tích cực, hiện tại sức khỏe của bà Bình đã dần ổn định. Ảnh: CTV

Bệnh nhân khi nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương, mạch nhanh, huyết áp tụt. Ngay lập tức, đội ngũ cấp cứu khẩn trương tiến hành hồi sức, giảm đau, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy bà Bình bị hàng loạt chấn thương nặng và phức tạp như gãy nhiều xương sườn hai bên; tràn dịch, tràn khí màng phổi phải; gãy mỏm ngang cột sống D12 – L1; gãy phức tạp đầu trên xương đùi trái; gãy đầu dưới xương cẳng chân.

Khoảng 21h cùng ngày, bà Bình được tiến hành mổ cấp cứu. Các bác sĩ vừa kiểm soát chảy máu, vừa xử lý tràn khí màng phổi, cố định xương, đảm bảo hô hấp và tuần hoàn cho người bệnh. Đến gần 1h sáng ngày 7/9 ca mổ đã hoàn thành ngoài mong đợi.

Theo Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai, hiện tại sức khỏe bà Bình đã ổn định dần, sắp tới sẽ được tiếp tục tập vật lý trị liệu để phục hồi vận động.