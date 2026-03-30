Hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành trung ương khóa 14, đã thảo luận nhiều chủ trương và nhiệm vụ quan trọng liên quan đến tiến trình phát triển đất nước trong những năm sắp tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một số đặc điểm bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay đang “tiếp tục biến động rất nhanh, rất mạnh, rất khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Những xung đột về địa chính trị, địa kinh tế, công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng, dữ liệu và thị trường đang làm thay đổi sâu sắc môi trường phát triển của các quốc gia”.

Ở trong nước, chúng ta đang đứng trước “thời cơ lớn để bứt phá, nhưng cũng đối mặt với những yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức lại không gian phát triển, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành trung ương khóa 14. Ảnh: VGP

Những quyết sách tại Đại hội 14 đang đặt ra những yêu cầu rất cao với vai trò lãnh đạo của Đảng, đó là phải đưa đất nước “phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, phải nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, củng cố tự chủ chiến lược, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Ngay từ khi thành lập, Đảng cộng sản Việt Nam đã tuyên bố về sự gắn bó mật thiết với lợi ích của nhân dân, của đất nước, thể hiện qua chủ trương thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc, giành lại nền độc lập cho đất nước, và hướng tới mô hình xã hội chủ nghĩa. Sau khi hoàn thành các mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế, hiện nay Đảng đã công khai tuyên bố về một cam kết chính trị với nhân dân, đó là đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, trở thành quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ 21.

Quyết tâm thay đổi vị thế quốc gia trong hai thập kỷ sắp tới tất yếu cũng đặt ra những yêu cầu mới để Đảng cộng sản Việt Nam có thể giữ vững bản chất chính trị, trung thành với lý tưởng đã lựa chọn, bảo đảm vị thế và vai trò lãnh đạo, thực hiện thành công sứ mệnh có tính lịch sử trong kỷ nguyên mới. Vì thế, theo Tổng Bí thư, Đảng đang đứng trước đòi hỏi bức thiết “phải mạnh hơn, tổ chức phải chặt chẽ hơn, kỷ luật phải nghiêm hơn, phương thức lãnh đạo phải đổi mới hơn, hành động phải quyết liệt hơn”.

Trung thành với lý tưởng

Bất kỳ cộng đồng chính trị - xã hội nào cũng cần đến nền tảng tư tưởng chính trị, bao gồm một tập hợp gắn kết chặt chẽ giữa các ý tưởng, giá trị, và niềm tin, định hình và chi phối hành vi chính trị của cá nhân, tổ chức, cũng như các chính sách của chính quyền. Vì thế, nền tảng tư tưởng chính trị cung cấp một lăng kính, một cách thức nhìn nhận và luận giải về các vấn đề nảy sinh trong đời sống hàng ngày, về trật tự chính trị đang tồn tại, về những thay đổi cần thiết để cộng đồng chính trị có thể tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn. Nền tảng tư tưởng chính trị là điều kiện không thể thiếu để một đảng chính trị có thể truyền cảm hứng, tập hợp sự ủng hộ cho các tầm nhìn, mục tiêu lãnh đạo.

Trong những thập niên đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa Mác - Lê nin với thiên hướng bảo vệ lợi ích cho các tầng lớp yếu thế, giải phóng con người khỏi những áp bức, bất công đã được Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn để trở thành nền tảng tư tưởng chính trị. Nhờ đáp ứng đúng khát vọng chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân, Đảng đã tập hợp được sự ủng hộ rộng rãi, thực hiện thành công vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ vừa qua.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ phụ thuộc vào khả năng kiên định với những giá trị chính trị nền tảng, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo vì sự tồn tại và phát triển bền vững của đất nước, của dân tộc.

Ảnh: Phạm Hải

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu bật yêu cầu về sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo Tổng Bí thư, sự kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển hai cấu phần nền tảng tư tưởng nêu trên chính là cơ sở để “Đảng ta giữ vững bản chất cách mạng, trung thành với những nguyên lý cốt lõi”. Yêu cầu kiên định thứ hai về chính trị, tư tưởng là mục tiêu “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Hai mục tiêu này, theo Tổng Bí thư, là “sự lựa chọn mang tính lịch sử, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam, là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta”. Vì thế, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn hay thách thức đến mấy thì chúng ta “càng phải giữ vững niềm tin, bản lĩnh và ý chí đối với con đường Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta đã chọn”.

Cho đến nay, trên phạm vi toàn cầu, những tinh thần cốt lõi của tư tưởng xã hội chủ nghĩa vẫn vẹn nguyên sức sống. Hướng tới một xã hội xã hội chủ nghĩa tức là chúng ta hướng tới tương lai tốt đẹp cho cả cộng đồng, sự phát triển bao trùm đem đến sự thịnh vượng cho số đông người dân và xây dựng xã hội công bằng để tất cả mọi người cùng được thụ hưởng một cuộc sống hạnh phúc.

Đổi mới và kỷ luật tổ chức

Đất nước đã trải qua 40 năm đổi mới với nhiều thành tựu đáng tự hào và cũng gợi ra một bài học giá trị. Đó là chúng ta chỉ có thể vượt qua những thách thức trong tương lai nếu tiếp tục tinh thần luôn đổi mới, cả về tư duy và hành động. Tổng Bí thư Tô Lâm đã rất đúng đắn và thuyết phục khi nêu yêu cầu thứ ba về chính trị, tư tưởng, đó là sự kiên định “đường lối đổi mới”, một yếu tố mới được Đại hội 14 bổ sung vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, chúng ta cần kiên định tinh thần đổi mới “đúng định hướng, đổi mới có nguyên tắc, đổi mới vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân”. Thực tế phát triển đất nước trong những thập kỷ vừa qua đã chứng minh rằng đổi mới là “yêu cầu khách quan, là quá trình cách mạng có tính quy luật, để không ngừng thúc đẩy tiến bộ xã hội, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế đất nước”.

Bên cạnh những thành công, quá trình đổi mới cũng chứng kiến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã xa rời tôn chỉ, mục đích, lý tưởng của Đảng. Vì thế, yêu cầu kiên định thứ tư về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra là rất thiết thực. Sự tôn trọng tuyệt đối và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng sẽ “bảo đảm giữ vững sự thống nhất về ý chí, hành động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng”.

Việc “giữ cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về mọi mặt” có tác dụng và ý nghĩa rất lớn, đó là “củng cố niềm tin sâu sắc trong nhân dân về một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội”.

Hội nghị Trung ương lần thứ 2 thảo luận và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, được đánh giá là những “hành lang pháp lý”, những “quy tắc vận hành”, những “nguyên tắc kỷ luật”, những “chuẩn mực hành động” để tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc. Hẳn nhiên, thực hiện nghiêm túc và nhất quán bốn yêu cầu kiên định về chính trị, tư tưởng sẽ không chỉ giúp Đảng giữ vững bản chất, trung thành với lý tưởng, mà còn bảo đảm sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn liền với lợi ích, vận mệnh của quốc gia, dân tộc Việt Nam.