Diana Unicharm (DUC) là doanh nghiệp quen thuộc với nhiều gia đình Việt thông qua các thương hiệu tã giấy như Bobby và Moony. Bên cạnh các sản phẩm chăm sóc trẻ em, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với mục tiêu mang đến những giải pháp hỗ trợ việc chăm con trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.

3 dòng sản phẩm đáp ứng các nhu cầu chăm sóc da khác nhau

Theo các chuyên gia da liễu, làn da trẻ sơ sinh mỏng hơn đáng kể so với da người trưởng thành và hàng rào bảo vệ tự nhiên vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Điều này khiến da bé dễ bị mất nước, kích ứng hoặc chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài. Vì vậy, việc lựa chọn sản phẩm làm sạch phù hợp với từng đặc điểm làn da được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong chăm sóc trẻ nhỏ.

Thay vì phát triển một sản phẩm dùng chung cho mọi nhu cầu, Bobbychan được giới thiệu với 3 dòng sản phẩm tắm gội em bé chuyên biệt.

3 dòng sản phẩm chuyên biệt chăm sóc cho làn da nhạy cảm, da khô và trẻ thường xuyên vận động, ra nhiều mồ hôi

Dòng Nature Care hướng đến những bé có làn da nhạy cảm. Công thức chứa 9 chiết xuất thảo mộc tự nhiên, hỗ trợ làm dịu da, góp phần giảm tình trạng mẩn đỏ và hạn chế các vấn đề thường gặp như rôm sảy.

Với trẻ có làn da khô, Soft Care được phát triển nhằm tăng cường khả năng dưỡng ẩm. Sản phẩm kết hợp chiết xuất tảo lục, Cherry Koken cùng 6 thành phần dưỡng ẩm, giúp duy trì độ mềm mại và hạn chế cảm giác khô ráp sau khi tắm.

Trong khi đó, Clean & Fresh được thiết kế cho những bé năng động, thường xuyên ra nhiều mồ hôi. Công thức kết hợp keo ong, cúc vạn diệp cùng các thành phần làm sạch dịu nhẹ giúp loại bỏ mồ hôi và bụi bẩn, đồng thời mang lại cảm giác sạch thoáng. Hương thơm trái cây tươi mát được giới thiệu có khả năng lưu hương lâu hơn, giúp bé luôn cảm thấy dễ chịu sau khi vận động.

Đại diện thương hiệu cho biết việc phát triển nhiều dòng sản phẩm khác nhau nhằm đáp ứng những nhu cầu chăm sóc da đa dạng của trẻ nhỏ, giúp phụ huynh có thêm lựa chọn phù hợp với tình trạng da của con.

Tối ưu trải nghiệm tắm gội cho mẹ và bé

Bên cạnh yếu tố làm sạch, trải nghiệm sử dụng cũng là tiêu chí được nhiều phụ huynh quan tâm khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc trẻ em. Đặc biệt với trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ hiếu động, việc vừa giữ bé an toàn vừa thực hiện các thao tác tắm gội đôi khi không dễ dàng.Điểm nổi bật của bọt tắm gội Bobbychan là thiết kế vòi tạo bọt sẵn. Chỉ với một lần nhấn, sản phẩm tạo ra lớp bọt mịn mà không cần thêm bước đánh bọt thủ công. Điều này giúp phụ huynh có thể thao tác nhanh hơn và thuận tiện hơn trong quá trình tắm cho bé.

Theo nhà sản xuất, lớp bọt có kết cấu mềm mịn giúp dễ dàng phủ đều trên bề mặt da và len lỏi vào những vùng da khó tiếp cận như các nếp gấp, kẽ tay hoặc kẽ chân. Nhờ đó, việc làm sạch trở nên hiệu quả hơn mà không cần chà xát mạnh, góp phần hạn chế tác động cơ học lên làn da còn non yếu của trẻ.

Ngoài tính tiện lợi, sản phẩm cũng được chú trọng về yếu tố an toàn. Công thức không chứa Paraben và SLS/SLES - những thành phần thường được người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc da cho trẻ nhỏ. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm da liễu tại Nhật Bản và sử dụng hương thơm đạt tiêu chuẩn IFRA dành cho em bé.

Những yếu tố này giúp phụ huynh có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn sản phẩm sử dụng lâu dài cho con trong giai đoạn đầu đời.

Bổ sung giải pháp chăm sóc toàn diện cho trẻ nhỏ

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm chăm sóc trẻ em có nguồn gốc rõ ràng, công thức an toàn và trải nghiệm sử dụng thuận tiện, sự xuất hiện của bọt tắm gội Bobbychan được xem là bước mở rộng danh mục sản phẩm của Diana Unicharm trong lĩnh vực chăm sóc trẻ nhỏ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sản phẩm được phát triển với định hướng đồng hành cùng phụ huynh trong những hoạt động chăm sóc hằng ngày, từ việc làm sạch, bảo vệ làn da đến nâng cao sự thoải mái cho trẻ trong mỗi lần tắm gội.

Là sản phẩm đến từ Unicharm - tập đoàn có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé tại Nhật Bản, Bobbychan được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn mới cho các gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Kết hợp cùng các dòng tã Bobby hiện có trên thị trường, sản phẩm góp phần hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc trẻ em mà doanh nghiệp đang phát triển tại Việt Nam.

Bọt tắm gội em bé Bobbychan đã có mặt tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc, hoặc tại gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử.

(Nguồn: Diana Unicharm)