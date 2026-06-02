Hơn 3 tháng trước, sản phụ K.L (Xuân Đỉnh, Hà Nội) chuyển dạ sinh con khi thai mới 26 tuần tuổi. Em bé chào đời nặng vỏn vẹn 900g, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay người lớn.

Chưa kịp ôm con vào lòng, người mẹ trẻ đã phải nhìn con chuyển ngay vào Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc đặc biệt.

Suốt những tháng ngày sau đó, cuộc sống của chị L. gói gọn trong thấp thỏm, lo âu và những giọt sữa chắt chiu gửi vào viện. Chị nhớ lại: “Có những ngày, tôi chỉ biết chờ điện thoại từ bác sĩ. Chỉ cần nghe con ổn định một chút hay tăng thêm vài chục gram thôi cũng đủ để tôi bớt căng thẳng”.

Đối với các bác sĩ sơ sinh, nuôi dưỡng một đứa trẻ sinh cực non là một "cuộc chiến" thực sự. Nhiều đêm, các y bác sĩ phải căng mình giành giật từng hơi thở cho bé trước nguy cơ tổn thương phổi nặng và hàng loạt biến chứng đe dọa tính mạng.

Đặc biệt, sau 3 tuần điều trị tích cực, bé Dứa (tên gọi ở nhà của bé) vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở và bắt đầu xuất hiện tổn thương của bệnh phổi mạn tính.

Kết quả siêu âm cho thấy trẻ còn ống động mạch lớn khoảng 3mm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến huyết động.

ThS.BS Trần Diệp Hà (Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương), người trực tiếp điều trị cho bé Dứa cho biết, dù đã điều trị nội khoa tích cực nhưng tình trạng của trẻ không cải thiện.

“Nếu không can thiệp ngoại khoa kịp thời, trẻ sẽ bị tổn thương phổi nặng hơn, suy tim, viêm ruột hoại tử... Tuy nhiên, phẫu thuật cho một em bé chỉ nặng khoảng 950g là thử thách cực kỳ lớn, đòi hỏi kỹ thuật và tay nghề ở mức vi phẫu tối cao”, Thạc sĩ Hà nhớ lại.

Em bé phát triển bình thường sau hơn 3 tháng kiên cường chiến đấu giành giật sự sống. Ảnh: L. Hằng

Chia sẻ thêm về ca bệnh này, các chuyên gia tim mạch cho biết, phẫu thuật trên cơ thể em bé chưa đầy 1kg đối diện với rất nhiều thách thức. Đầu tiên là hệ thống mạch máu siêu nhỏ và mỏng manh, khi ống động mạch của bé rộng 3mm, trong khi toàn bộ các mạch máu lớn xung quanh cấu trúc tim chỉ nhỏ như sợi chỉ hoặc cọng tăm. Tiếp đến, các mô, thành mạch của trẻ sinh non rất dễ rách nát nếu có bất kỳ lực co kéo mạnh nào.

Thực tế này đòi hỏi phẫu thuật viên phải thực hiện các thao tác bóc tách, phẫu tích kỹ càng trong một trường mổ chật hẹp của lồng ngực trẻ sơ sinh. Chỉ một sơ suất nhỏ làm rách mạch máu lớn sẽ dẫn đến xuất huyết ồ ạt, không thể cầm máu và khiến em bé tử vong ngay trên bàn mổ.

Đặc biệt, việc giữ ổn định huyết động, thân nhiệt và hô hấp cho một cơ thể chưa đầy 1kg trong suốt ca mổ là một bài toán cân não đối với kíp gây mê.

Sau nhiều cuộc hội chẩn căng thẳng giữa Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương và các chuyên gia Bệnh viện Tim Hà Nội, các bác sĩ đã quyết định tiến hành ca phẫu thuật thắt ống động mạch cho bé.

Bằng sự chính xác tuyệt đối trong từng thao tác và sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp, ca mổ đã thành công mang sự sống đến cho bé. Kết quả, sau 2 ngày phẫu thuật, bé Dứa đã được rút nội khí quản thành công. Một tuần sau, bệnh nhi được ngừng kháng sinh, tình trạng hô hấp cải thiện rõ rệt từng ngày.

Sau hơn 3 tháng kiên cường chiến đấu, bé Dứa đã chính thức được xuất viện với cân nặng 2,1kg. Bế con khỏe mạnh trong vòng tay, chị K.L không giấu nổi sự xúc động nghẹn ngào: “Đã có những lúc tôi luôn thấp thỏm lo sợ, cầu mong con kiên cường vượt qua. Hôm nay nhìn con phát triển như những em bé bình thường khác, gia đình tôi vô cùng xúc động và biết ơn các bác sĩ, điều dưỡng, những người đã yêu thương, chăm sóc và không từ bỏ con từ những ngày đầu mong manh nhất”.