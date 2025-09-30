Bouchee - bước tiến mới của LOTTE CHOCOLAT

Gia nhập Việt Nam từ năm 2022, LOTTE CHOCOLAT đã tạo dấu ấn với Socola Pie - chiếc bánh mềm mịn nhân marshmallow dai dai và phủ socola cao cấp mang đậm tinh hoa Nhật Bản. Với định hướng phát triển bền vững, thương hiệu tiếp tục đầu tư nhà máy Lotte Mỹ Phước tại phường Bến Cát, TP.HCM, khẳng định cam kết mang “chất lượng Nhật Bản” đến gần hơn với khẩu vị người Việt Nam.

Tiếp nối thành công đó, thương hiệu giới thiệu Bouchee - dòng bánh socola mới với kết cấu mềm dẻo hơn, kết hợp công nghệ Nhật Bản cùng hương vị hiện đại. Việt Nam cũng là thị trường đầu tiên ra mắt sản phẩm này, thể hiện cam kết dài hạn của LOTTE CHOCOLAT. Ngay khi xuất hiện, Bouchee đã nhanh chóng ghi điểm nhờ thiết kế tinh tế, bao gói riêng tiện lợi, phù hợp để thưởng thức mọi lúc, mọi nơi.

Bouchee LOTTE CHOCOLAT - “một nửa hoàn hảo” cùng cà phê

Mới đây, Bouchee được đưa vào không gian của Thóc Cafe và Viva Star Coffee tại Hà Nội và TP.HCM, mở ra trải nghiệm mới cho giới trẻ sành điệu. Sự kết hợp giữa bánh socola và cà phê/trà - những thức uống gắn liền với nhịp sống đô thị - giúp Bouchee được định vị như món tráng miệng cao cấp, đồng thời khuyến khích cả sự tận hưởng cá nhân lẫn kết nối xã hội trong những buổi gặp gỡ bạn bè.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: “Người phụ nữ hiện đại luôn tìm kiếm sự trọn vẹn từ những điều nhỏ bé như tách cà phê hay chiếc bánh ngọt. Bouchee muốn trở thành chất xúc tác mang đến niềm vui và kết nối cảm xúc, để bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, khi Bouchee xuất hiện, nơi đó có thể trở thành một không gian cà phê trọn vẹn.”

Không gian quán café thêm phần tinh tế với sự hiện diện của những hộp bánh LOTTE CHOCOLAT Bouchee

Chuỗi hợp tác “win-win” cùng Thóc Cafe và Viva Star Coffee

LOTTE CHOCOLAT khởi động chương trình hợp tác “win-win” (đôi bên cùng có lợi) cùng Thóc Cafe và 21 cửa hàng Viva Star Coffee tại Hà Nội và TP.HCM, diễn ra từ ngày 12/9 đến 5/10/2025. Trong khuôn khổ sự kiện, khách hàng sẽ được trải nghiệm Bouchee qua hoạt động trưng bày, dùng thử miễn phí cùng gần 16.000 phần quà hấp dẫn. Sự kiện đánh dấu bước định vị Bouchee như món tráng miệng socola cao cấp, gợi cảm hứng cho những phút giây thư giãn và kết nối bên tách trà hay cà phê - cũng chính là tinh thần mà thương hiệu mong muốn lan tỏa qua chuỗi hợp tác với các quán cà phê hàng đầu.

Song song tại cửa hàng, LOTTE CHOCOLAT còn triển khai mini game “The Bouchee Portrait”, khuyến khích khách check-in cùng Bouchee và chia sẻ trên mạng xã hội. Hoạt động nhanh chóng thu hút sự quan tâm và sự tham gia của hơn 530 bạn trẻ nhờ loạt phần thưởng hấp dẫn như 1 chiếc tai nghe Apple AirPods 3, 3 chiếc lò hấp Lock&Lock, 10 thẻ nạp điện thoại. Đây là một trong những chiến dịch tâm điểm của những bạn trẻ đam mê cà phê trong tháng 9 khi thu về hơn 3.500 lượt tương tác và 84.000 lượt xem trên mạng xã hội.

Sự hợp tác giữa LOTTE CHOCOLAT, Viva Star Coffee và Thóc Cafe đưa Bouchee đến gần hơn với văn hóa cà phê năng động tại Việt Nam

Tọa lạc tại Tây Hồ, Thóc Cafe được xem là điểm hẹn hot trend của giới trẻ Hà Nội, trong khi Viva Star Coffee với gần 300 cửa hàng trên cả nước, là thương hiệu quen thuộc với sinh viên và nhân viên văn phòng. Việc hiện diện ở cả hai hệ thống này giúp Bouchee tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, từ những buổi hẹn sáng tạo, đến các cuộc gặp gỡ đời thường, mang đến cho LOTTE CHOCOLAT cơ hội kết nối với khách hàng trong nhiều khoảnh khắc và cung bậc cảm xúc.

Thông điệp “Khoảnh khắc bạn gặp Bouchee, nơi đó trở thành một quán cà phê bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu” khẳng định định vị sản phẩm như chất xúc tác kết nối cảm xúc. Với chiến lược hợp tác cùng các thương hiệu F&B cao cấp trong tương lai, LOTTE CHOCOLAT kỳ vọng mở rộng trải nghiệm Bouchee tại nhiều không gian - từ quán cà phê, tiệm trà đến những điểm hẹn phong cách mới.

Bouchee khơi nguồn niềm vui và kết nối, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu

Qua đó, Bouchee không chỉ củng cố vị thế trong phân khúc tráng miệng cao cấp, mà còn trở thành “gia vị” đặc biệt, mang đến sự ngọt ngào và tinh tế cho nhịp sống hiện đại của người tiêu dùng Việt.

Bouchee LOTTE CHOCOLAT là dòng tráng miệng socola cao cấp, kết hợp từ nghệ thuật làm bánh Nhật Bản. Sản phẩm mang đến hương vị tinh tế, tiện lợi cho nhiều bối cảnh thưởng thức. Với thiết kế thanh lịch, mỗi chiếc bánh được đóng gói riêng, phù hợp để dùng cùng trà, cà phê hoặc chia sẻ trong những buổi gặp gỡ bạn bè.

Bích Đào