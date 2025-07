Highlights vòng 1 The Open 2025. Nguồn: The R&A

Có rất nhiều câu chuyện khác nhau sau 18 hố đầu tiên ở The Open Championship 2025, giải đấu đưa golf trở lại với nghệ thuật và tính cổ điển, biểu tượng nhất trong số các sự kiện thuộc môn thể thao này.

Trong ngày khai mạc trên sân Royal Portrush ở Bắc Ireland, các đối thủ tranh tài dưới mưa, gió và lạnh.

Bầu không khí đúng chất Anh Quốc, với khán giả reo hò và bên cạnh là sóng biển.

Ở đó, Jakob Skov Olesen, Haotong Li, Matt Fitzpatrick, Christiaan Bezuidenhout và Harris English dẫn đầu với thành tích -4.

Scheffler nằm trong số những người dẫn đầu sau vòng 1. Ảnh: PGA Tour

Tay golf số 1 thế giới, cũng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch The Open 2025, Scottie Scheffler, đứng ngay sau với thành tích kém hơn 1 gậy (-3).

Rory McIlroy cũng kết thúc với thành tích -1 trong sự cổ vũ của khán già nhà. Có vẻ như áp lực đè nặng lên anh khi trở lại Royal Portrush (Par71).

Một trong những nhân vật chính của ngày mưa là Bryson DeChambeau – cũng nằm trong nhóm ứng viên vô địch, luôn được yêu thích dù đã chuyển sang LIV Golf của Saudi Arabia.

DeChambeau không có điểm birdie nào trong 18 hố tranh tài đầu tiên. Trong 3 hố đầu, anh giữ even par, rồi mắc lỗi khi đánh double bogey tại hố 4 (par4).

Tay golf người Mỹ bị lỗi bogey tại hố 9 (par4). Double bogey xuất hiện một lần nữa tại hố 13 (par3), trước khi DeChambeau kết thúc ngày thảm hại với 2 bogey liên tiếp tại các hố 17 và 18 (cùng par4).

DeChambeau có thành tích +7, chỉ hơn được 7 tay golf khác cùng tham dự giải golf lâu đời nhất thế giới.

Đây cũng là màn ra mắt tệ nhất của DeChambeau trong sự nghiệp tham dự các giải major. Anh cần nhiều nỗ lực trong ngày thi đấu thứ hai, nếu muốn có mặt vào cuối tuần và tranh thứ hạng cao.

DeChambeau với khoảnh khắc đáng quên ở hố 4. Nguồn: Golf Clips

Sergio Garcia, thành viên khác của LIV Golf, cũng được chú ý khi xuất hiện trên sân Royal Portrush.

Sau khi trượt cắt tại The Masters, xếp hạng 67 tại PGA Championship và không thể tham dự US Open, The Open gần như là chuyến đi vào phút chót với tay golf Tây Ban Nha.

Sergio Garcia thi đấu như thể Ryder Cup đang diễn ra tại Royal Portrush. Anh đang chiến đấu với hy vọng sẽ đủ điều kiện tham dự giải đấu lớn giữa châu Âu và Mỹ vào tháng 9 tới tại New York.

Ở tuổi 45, García đang chèo thuyền để trở lại giải đấu mà anh là tay golf ghi điểm nhiều nhất mọi thời đại, sau khi vắng mặt tại Rome, dịp mùa thu 2023.

“Tôi đã nỗ lực rất nhiều để tìm ra điều gì đó giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn và đánh những cú đánh theo cách tôi nghĩ. Tôi đã chơi tốt hơn rồi”, Garcia chia sẻ sau vòng đấu với điểm -1.

“Ryder Cup ư? Tôi không thể nghĩ đến điều đó. Tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục cải thiện và xem mình sẽ đi đến đâu”, Garcia cố gắng không để mình chịu áp lực.