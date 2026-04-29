Sau 18 năm hoạt động, hành trình của ông không chỉ dừng lại ở chuyên môn, mà còn là quá trình xây dựng một hệ thống y tế thẩm mỹ theo hướng chuẩn hóa, từng bước tiệm cận mô hình y tế chuyên sâu, trong đó Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê được xem là đơn vị trọng điểm, đại diện cho bước phát triển toàn diện về chuyên môn và mô hình vận hành.

Hành trình học hỏi không ngừng và tầm nhìn dài hạn

Ít người biết rằng, phía sau những dấu ấn của Công ty Cổ phần Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê Med Group là một hành trình dài học hỏi và tích lũy. Trong nhiều năm, người đứng đầu Med Group - ThS.BS Hải Lê liên tục tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo và tu nghiệp tại: Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Tây Ban Nha, Singapore, Đài Loan…. những quốc gia có nền thẩm mỹ phát triển.

Ths.Bs Hải Lê - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Dr.Hải Lê Med Group

Không dừng lại ở việc cập nhật kỹ thuật, ông định hình tư duy hành nghề dựa trên nền tảng y học hiện đại, trong đó ưu tiên nguyên tắc an toàn, cá nhân hóa chỉ định và giá trị thẩm mỹ bền vững, thay vì chạy theo các xu hướng mang tính ngắn hạn.

Chính cách tiếp cận đó đã định hình một triết lý xuyên suốt: làm đẹp không đơn thuần là thay đổi diện mạo, mà là quá trình cần được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên nền tảng khoa học và sự thấu hiểu từng cá nhân.

18 năm bền bỉ xây dựng hệ thống theo hướng chuẩn hóa

Từ một cơ sở ban đầu, Dr.Hải Lê Med Group phát triển trong suốt 18 năm theo hướng thận trọng và nhất quán, từng bước hoàn thiện nền tảng chuyên môn, đầu tư hạ tầng và chuẩn hóa quy trình.

Sau 18 năm hình thành và phát triển, Thẩm mỹ Dr.Hải Lê Med Group sở hữu các cơ sở trải dài từ Bắc vào Nam

Hiện nay, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê vận hành với 8 khoa, phòng chuyên môn, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hành trình từ thăm khám, đánh giá đến can thiệp và chăm sóc sau phẫu thuật. Mô hình này phản ánh sự phát triển về quy mô và cách tiếp cận theo hướng hệ thống, trong đó mỗi chỉ định đều được đặt trong quy trình kiểm soát nhiều lớp. Địa chỉ Bệnh viện tọa lạc tại 219 - 229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, TP. Hà Nội.

Hệ thống khoa, phòng bệnh viện được tổ chức bài bản, vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn y khoa, đảm bảo quy trình khám, phẫu thuật và điều trị khép kín

Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản và liên tục cập nhật kiến thức. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và hệ thống thiết bị hiện đại giúp đánh giá chính xác cấu trúc giải phẫu, từ đó xây dựng phác đồ cá nhân hóa, đảm bảo tính hài hòa và an toàn.

Đội ngũ bác sĩ là nền tảng chuyên môn, với tay nghề vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần đảm bảo an toàn và chất lượng trong từng ca phẫu thuật và điều trị

Các dịch vụ nổi bật có thể kể đến như: cắt mí, sửa mí, nâng mũi, độn cằm, căng da mặt; chỉnh hình hàm hô móm; nâng ngực, treo sa trễ; tạo hình thành bụng; giảm mỡ; da liễu công nghệ cao….

Làm đẹp và hướng đến giá trị cho cộng đồng

Bên cạnh chuyên môn, một trong những dấu ấn của ThS.BS Hải Lê là việc duy trì các hoạt động cộng đồng trong nhiều năm. Từ trao học bổng, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hoàn cảnh khó khăn đến đồng hành tài trợ điều trị các trường hợp u máu, chàm bớt hay tiếp nhận xử lý những ca thẩm mỹ lỗi hỏng, Hệ thống Dr.Hải Lê Med Group lựa chọn phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Theo đại diện đơn vị, làm đẹp không chỉ là thay đổi diện mạo mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống và sự tự tin của mỗi người. Sau gần hai thập kỷ, hành trình của ThS.BS Hải Lê cho thấy một hướng đi chú trọng chiều sâu chuyên môn và giá trị bền vững, qua đó từng bước xây dựng niềm tin - yếu tố cốt lõi trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe và con người.

Hệ thống Y tế Thẩm mỹ Dr. Hải Lê MED Group Trụ sở chính - Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê: 219-229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, TP.Hà Nội CN Hà Nội: Lô 10 khu Liền Kề, Tôn Thất Thuyết, P. Cầu Giấy, TP.Hà Nội

CN TP.HCM: 552 Trần Hưng Đạo, P. Chợ Quán, TP.HCM Hotline: 1900.55.55.55 - 0392.636.888

